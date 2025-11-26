TE RECOMENDAMOS
Dos miembros de la Guardia Nacional murieron tras ser atacados a tiros en Washington, cerca de la Casa Blanca, En un primer anunció de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, se informó que se suscitó una "situación trágica".
"Les pido que recen conmigo por los guardias nacionales baleados hace instantes en Washington", escribió Noem.
La portavoz del gobierno, Karoline Leavitt, señaló de su lado que "la Casa Blanca ha sido informada de esta situación trágica y el presidente (Donald Trump) se mantiene al tanto". Un sospechoso fue arrestado, según la policía.
