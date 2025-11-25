Se reportó la tarde de este martes una balacera en una sucursal bancaria en la colonia Ciudad Satélite, ubicada Naucalpan, Estado de México, dejando una persona lesionada.

De acuerdo con los informes preliminares difundidos en redes sociales, agentes de la policía municipal se desplegaron un operativo luego de recibir la alerta cerca de las 3:30 horas.

El incidente ocurrió en la sucursal de BBVA localizada entre Circuito Médicos y Geógrafos, a metros de Plaza Satélite y Periférico Norte.

Hasta el momento, ni las autoridades municipales ni las estatales han emitido un comunicado sobre el hecho reportado cerca de los centros comerciales más concurridos de la zona, pero las imágenes publicadas en X muestran que el lugar fue resguardado varios policías.

TE INTERESA : ¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia último puente antes de las vacaciones de diciembre

PUEDES LEER: ISSSTE confirma la FECHA EXACTA del último pago para pensionados en 2025

OTROS ASALTOS CERCA DE PLAZA SATÉLITE

Sobre la persona lesionada, se desconoce su identidad, pero al parecer la víctima sufrió un intento de asalto.

Esta balacera se registra a ocho meses del asalto a una joyería ubicada al interior del centro comercial Mundo E, ubicada a menos de 5 kilómetros de Plaza Satélite.

Dicho incidente ocurrió el 23 de marzo cuando un grupo de hombres armados irrumpieron en la joyería Pandora donde intentaron apoderarse de la mercancía exhibida.

En medio del pánico de los clientes, los hombres detonaron sus armas.

Elementos de seguridad privada y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) arribaron al lugar donde detuvieron a una persona y la plaza fue evacuada.

No se registraron personas lesionadas.