¿Eres beneficiario de los programas del Bienestar? Si es así, entonces debes estar preparado porque el próximo 28 de noviembre podrías recibir 8 mil pesos en tu tarjeta del Bienestar. Aquí te contamos quiénes son los que cobrarán este dinero y por qué. ¡Entérate de los detalles para que no se te pase!

Los programas del Bienestar son una serie de apoyos sociales y económicos implementados por el Gobierno de México para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población; hay más de 10 programas vigentes y entre los más solicitados se encuentran la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Bienestar para Adultos Mayores, Beca Rita Cetina, Beca Benito Juárez, entre otros.

En la recta final de año, varios de los programas están entregando dinero a sus beneficiarios, por lo que las personas que se encuentren registradas deben revisar su cuenta bancaria y estar al pendiente de los depósitos.

Sobre los beneficiarios que recibirán 8 mil pesos y la razón de este pago es importante que te enteres de que no será para todos los que formen parte de los programas para el Bienestar, sólo algunos lo podrán cobrarlo.

¿Qué mexicanos recibirán 8 mil pesos el 28 de noviembre?

Los mexicanos que recibirían 8 mil pesos el próximo 28 de noviembre de 2025 serán aquellos que formen parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (el pago exacto es de $8,480 pesos), ya que generalmente, las autoridades depositan dicho dinero en esa fecha, por lo que te recomendamos estar al pendiente y acudir al Banco del Bienestar para retirar tu dinero.

¿Cuándo abrirán la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro 2025?

Si quieres registrarte a Jóvenes Construyendo el Futuro mantente al pendiente de la próxima convocatoria, la cual abre el 1 de diciembre de 2025. En caso de que desees inscribirte, ten a la mano los siguientes documentos:

Contar con identificación oficial.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Fotografía.

Declarar bajo protesta de decir verdad que no estudian ni trabajan al momento de solicitar su incorporación.

Los principales requisitos para ingresar a este programa son:

-Tener de 18 a 29 años.

-No estudiar ni trabajar.