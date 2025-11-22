A unos días de que termine noviembre llega una buena noticia para algunos pensionados de México: recibirán un dinero extra el cual les ayudará para cubrir sus gastos y pagar sus deudas. ¿Cuándo? La fecha es el próximo viernes 28 de diciembre. ¡Entérate si eres uno de los afortunados y, sí es así, anota el día en tu calendario!

El 2025 está a punto de terminar y con esto empieza una temporada en la que varias dependencias se preparan para hacer pagos a sus pensionados, ya sean del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o de la Secretaría del Bienestar.

En este último mes y medio que queda del 2025 los jubilados del país recibirán el pago que les corresponde del mes y, además, su aguinaldo, una remuneración anual que es de las más esperadas, ya que se da el equivalente a 15 días de salario.

Entre los pagos que estarían cobrando los pensionados está el que llegará de última hora y por sorpresa el 28 de noviembre; a continuación, te contamos quiénes lo recibirán y por qué.

¿Qué pensionados recibirán pago sorpresa el 28 de noviembre?

Los pensionados que recibirán pago sorpresa el próximo 28 de noviembre son los del ISSSTE, ya que en dicha fecha se les hará entrega de su último pago del 2025, correspondiente a la mensualidad de diciembre.

A estos jubilados se les adelantará el pago, por lo que es muy importante que estén al pendiente de su cuenta y que, cuando reciban el dinero, acudan a su sucursal bancaria más cercana.

¿Cuándo pagan a los pensionados del IMSS?

De acuerdo con el calendario del IMSS, el último pago a sus pensionados se hará el próximo lunes 1 de diciembre. ¿De cuánto será el depósito? El monto de pago de la pensión varía ya que es diferente para cada jubilado (la cantidad depende del régimen de Ley aplicable, del salario base de cotización, de la cantidad de semanas cotizadas, y en el caso del Régimen de 1997, del saldo acumulado en tu Afore).