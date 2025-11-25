¿Qué te parece tener un último descanso antes de las vacaciones de diciembre? En definitiva, a nadie le caen mal unos días extras de respiro, por eso, es importante que sepas y anotes en tu calendario la fecha en la que sucederá el último puente del año, para que vayas programando que vas a hacer durante esos días. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases para los estudiantes de México. ¡Te contamos cuándo es!

El fin de año está a la vuelta de esquina, por lo que el periodo de vacaciones está a punto de comenzar y los planteles educativos de todo el país se están preparando para concluir con sus actividades y pendientes en lo que llega la fecha de suspender laborales para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.

Pero antes de que esto suceda, a los estudiantes y a los padres de familia todavía les espera un puente que promete darles más días de descanso antes de las vacaciones que comenzarán a mediados de diciembre.

La SEP estableció en su calendario que habrá un fin de semana largo que podrán disfrutar miles de alumnos a lo largo de la República Mexicana, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a estar pendientes de dicha suspensión.

¿Cuándo es el último puente del 2025 según la SEP?

El calendario de la SEP señala que el 28 de noviembre se llevará a cabo Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria, por lo que las escuelas suspenden las clases para poder realizar esta actividad que compete a los maestros y directivos de los planteles.

Con esto, el último puente del año sería del viernes 28 al domingo 30 de noviembre. Te sugerimos preguntar directamente con las autoridades de la escuela de tu hijo o hija si tendrá clases el próximo viernes.

¿Qué días son vacaciones en diciembre?

El calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP establece que el inicio de las vacaciones de invierno será el 22 de diciembre, por lo que a partir del viernes 19 de diciembre, niños y jóvenes dejarán de ir a clases para dar comienzo a su periodo de descanso. ¿Cuándo terminan las vacaciones? Oficialmente, concluyen el 6 de enero, pero el 7 y 8 hay Taller intensivo para personal con funciones de dirección y Taller intensivo para personal docente, por lo que las autoridades educativas podrían decidir retomar las actividades hasta el lunes 12 de enero; pregunta directamente en la escuela de tu hijo o hija sobre si éste sería su caso.