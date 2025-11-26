Luego de cumplirse tres días de bloqueos carreteros y aduaneros en el país, los transportistas se mantienen firmes en mantener su protesta por tiempo indefinido para exigir un alto a las extorsiones y desapariciones de choferes, además de precios justos para el campo.

Puntos afectados por los bloqueos en México

La Guardia Nacional que los cortes a la circulación intermitentes o totales por la presencia de manifestantes este miércoles se reportan en:

Carretera Matamoros - Reynosa, Tamaulipas

Vialidad Los Reyes - Zacatepec, entre el Estado de México y Puebla

y Carretera Delicias, Chihuahua a la altura del entronque de la autopista Jiménez Delicias

La Barca-Atotonilco, Jalisco

Carretera Apizaco-Tejocotal, en Tlaxcala

Caseta de San Martin Texmelucan cerca del km 222+300

Maravatío-Zapotlanejo, Jalisco

Irapuato - Zapotlanejo

Caseta de Cobro Panindicuaro, Michoacán

San Luis Rio Colorado-Mexicali, Baja California

Carretera Culiacán - Las Brisas, Sinaloa

Chihuahua - Ciudad Juárez

- Ciudad Juárez Caseta de cobro en inmediaciones de Puente de Sinaloa

Caseta de cobro Costa Rica, cerca de la carretera Mazatlán-Culiacán

TRES DÍAS DE TENSIÓN EN CRUCE FRONTERIZO EN CIUDAD JUÁREZ POR MEGABLOQUEO

A las protestas de los agricultores y transportistas en el estado de Chihuahua se sumó el activista Adrián Lebaron, quien en sus redes sociales informó que este miércoles colocaron casas de campaña frente a la aduana de Ciudad Juárez, donde también van tres días de bloqueos..

Estamos listos para continuar con el plantón en Chihuahua. Estamos en paro porque no queremos que se paralice el campo. Quienes le dan vida y lo trabajan no se pueden quedar solos en la lucha, atentar contra el campo y sus frutos es comprometer el futuro del país.



El diálogo que… pic.twitter.com/AE1toA1eNi — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) November 26, 2025

Entre los cruces fronterizos de México Estados Unidos que están afectados según reportes locales son:

Puente Internacional Pharr , ubicado en Reynosa Tamaulipas

, ubicado en Reynosa Tamaulipas Cruce de Ciudad Juárez-Zaragoza

¿Cómo van las negociaciones entre las autoridades federales y transportistas por megabloqueo nacional?

Este martes, la Secretaría de Gobernación encabezó una mesa de negociación con los líderes agricultores y transportistas para buscar llegar a un acuerdo a sus exigencias para que levanten el megabloqueo que tienen "asfixiadas" algunos cruces fronterizos y carreteras en varias entidades.

En entrevista con medios de comunicación uno de los representantes informó que se mantendrían con el cierre de puentes internacionales y protestas en las carreteras.