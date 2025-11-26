TE RECOMENDAMOS
Luego de cumplirse tres días de bloqueos carreteros y aduaneros en el país, los transportistas se mantienen firmes en mantener su protesta por tiempo indefinido para exigir un alto a las extorsiones y desapariciones de choferes, además de precios justos para el campo.
Puntos afectados por los bloqueos en México
La Guardia Nacional que los cortes a la circulación intermitentes o totales por la presencia de manifestantes este miércoles se reportan en:
- Carretera Matamoros - Reynosa, Tamaulipas
- Vialidad Los Reyes - Zacatepec, entre el Estado de México y Puebla
- Carretera Delicias, Chihuahua a la altura del entronque de la autopista Jiménez Delicias
- La Barca-Atotonilco, Jalisco
- Carretera Apizaco-Tejocotal, en Tlaxcala
- Caseta de San Martin Texmelucan cerca del km 222+300
- Maravatío-Zapotlanejo, Jalisco
- Irapuato - Zapotlanejo
- Caseta de Cobro Panindicuaro, Michoacán
- San Luis Rio Colorado-Mexicali, Baja California
- Carretera Culiacán - Las Brisas, Sinaloa
- Chihuahua - Ciudad Juárez
- Caseta de cobro en inmediaciones de Puente de Sinaloa
- Caseta de cobro Costa Rica, cerca de la carretera Mazatlán-Culiacán
TRES DÍAS DE TENSIÓN EN CRUCE FRONTERIZO EN CIUDAD JUÁREZ POR MEGABLOQUEO
A las protestas de los agricultores y transportistas en el estado de Chihuahua se sumó el activista Adrián Lebaron, quien en sus redes sociales informó que este miércoles colocaron casas de campaña frente a la aduana de Ciudad Juárez, donde también van tres días de bloqueos..
Entre los cruces fronterizos de México Estados Unidos que están afectados según reportes locales son:
- Puente Internacional Pharr, ubicado en Reynosa Tamaulipas
- Cruce de Ciudad Juárez-Zaragoza
¿Cómo van las negociaciones entre las autoridades federales y transportistas por megabloqueo nacional?
Este martes, la Secretaría de Gobernación encabezó una mesa de negociación con los líderes agricultores y transportistas para buscar llegar a un acuerdo a sus exigencias para que levanten el megabloqueo que tienen "asfixiadas" algunos cruces fronterizos y carreteras en varias entidades.
En entrevista con medios de comunicación uno de los representantes informó que se mantendrían con el cierre de puentes internacionales y protestas en las carreteras.
"Nunca se comprometieron a nada y nosotros, pues obviamente, no nos vamos a retirar de los puentes ni nos vamos a retirar de las carreteras ni de las aduanas hasta en tanto nos den una certeza de que las cosas van a funcionar", mencionó.
