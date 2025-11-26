TE RECOMENDAMOS

Luego de cumplirse tres días de en el país, los transportistas se mantienen firmes en mantener su protesta por tiempo indefinido para exigir un alto a las extorsiones y desapariciones de choferes, además de precios justos para el campo.

Puntos afectados por los bloqueos en México

La Guardia Nacional que los cortes a la circulación intermitentes o totales por la presencia de este miércoles se reportan en:

  • Carretera Matamoros - Reynosa, Tamaulipas
  • Vialidad Los Reyes - Zacatepec, entre el Estado de México y Puebla
  • Carretera Delicias, Chihuahua a la altura del entronque de la autopista Jiménez Delicias
  • La Barca-Atotonilco, Jalisco
  • Carretera Apizaco-Tejocotal, en Tlaxcala
  • Caseta de San Martin Texmelucan cerca del km 222+300
  • Maravatío-Zapotlanejo, Jalisco
  • Irapuato - Zapotlanejo
  • Caseta de Cobro Panindicuaro, Michoacán
  • San Luis Rio Colorado-Mexicali, Baja California
  • Carretera Culiacán - Las Brisas, Sinaloa
  • Chihuahua - Ciudad Juárez
  • Caseta de cobro en inmediaciones de Puente de Sinaloa
  • Caseta de cobro Costa Rica, cerca de la carretera Mazatlán-Culiacán

TRES DÍAS DE TENSIÓN EN CRUCE FRONTERIZO EN CIUDAD JUÁREZ POR MEGABLOQUEO

A las protestas de los agricultores y transportistas en el estado de Chihuahua se sumó el activista Adrián Lebaron, quien en sus redes sociales informó que este miércoles colocaron casas de campaña frente a la aduana de Ciudad Juárez, donde también van tres días de bloqueos..

Entre los cruces fronterizos de México Estados Unidos que están afectados según reportes locales son:

  • Puente Internacional Pharr, ubicado en Reynosa Tamaulipas
  • Cruce de Ciudad Juárez-Zaragoza

¿Cómo van las negociaciones entre las autoridades federales y transportistas por megabloqueo nacional?

Este martes, la Secretaría de Gobernación encabezó una mesa de negociación con los líderes agricultores y transportistas para buscar llegar a un acuerdo a sus exigencias para que levanten el megabloqueo que tienen "asfixiadas" algunos cruces fronterizos y carreteras en varias entidades.

En entrevista con medios de comunicación uno de los representantes informó que se mantendrían con el cierre de puentes internacionales y protestas en las carreteras.

"Nunca se comprometieron a nada y nosotros, pues obviamente, no nos vamos a retirar de los puentes ni nos vamos a retirar de las carreteras ni de las aduanas hasta en tanto nos den una certeza de que las cosas van a funcionar", mencionó.

