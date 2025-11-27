Emily Ratajkowski rompió el internet luego de que se publicaran fotografías suyas luciendo pequeñas prendas de lencería rojas con las que hizo alarde de su impresionante silueta e impuso tendencia para la temporada de otoño.

La supermodelo apareció en la reciente campaña publicitaria de Lounge, una marca de moda lencera que colabora con modelos de alto perfil para promover sus colecciones femeninas para todo tipo de siluetas.

Posó frente a la cámara ataviada con un sostén de estilo deportivo, con finos tirantes, a juego con un bikini de corte bajo que dejó a la vista su trabajado abdomen; al conjunto sólo le sumó lo que parece un pantalón gris de chándal por debajo de la cadera para mostrar las prendas.

La celebridad se encargó de posar desde sus mejores ángulos para lucir su figura marcada y belleza natural. Llevó su cabello peinado con mechones lacios y degrafilados; su rostro se lució con una capa de maquillaje bronceada, uniforme al resto de su piel, además de labial nude y blush ligero sobre los pómulos.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales poco después de ser publicadas en Instagram, atrayendo la atención de sus millones de fanáticos que quedaron embelesados con la celebridad.

El lanzamiento de la campaña publicitaria ocurre después de que Emily debutara con éxito en octubre pasado como un ángel de Victoria’s Secret en su fashion show 2025. A pesar de ser una de las modelos más solicitadas dentro de la industria, Emily no había modelado para la marca de lencería femenina.

En redes sociales, la estrella de las pasarelas recibió el apoyo de sus amigos más cercanos y colegas luego de que apareciera en una de las partes del desfile con figuras como Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Barbara Palvin e Irina Shayk.

Además de triunfar en lo profesional, Emily parece haberse dado una nueva oportunidad en el amor con el cineasta francés Romain Gavras, quien salió con Dua Lipa en 2023.

Recientemente, la nueva pareja fue vista paseando de la mano en Nueva York donde ella reside con su familia. Al parecer Emily, de 34, y Gravas, de 44 años, acaban de iniciar su romance ya que hace poco ambos estuvieron en otras relaciones; se sabe que la modelo salió públicamente con el cantante de música country Shaboozey el año pasado.

Hasta el momento ninguno de los dos ha hablado sobre su romance, pero a ojos de los fanáticos y de la prensa internacional, ambos parecen estar en un noviazgo serio.