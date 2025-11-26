La cantante británica Dua Lipa anunció este miércoles que abrirá una taquería en Ciudad de México durante su gira por país, donde habrá un menú inspirado en ella misma, souvenirs y fotografías de la artista.

En un comunicado, ganadora de tres premios Grammy, anunció que la apertura del local de tacos, que será provisional, será del 1 al 5 de diciembre, cuando finalizarán los tres conciertos que tiene programados en Ciudad de México en el 'Estadio GNP Seguros', y que hacen parte de su gira internacional 'Radical Optimism Tour 2025'.

La taquería, en el centro de la capital mexicana, tendrá un menú inspirado en Dua Lipa, así como distintos recordatorios, música y fotografías para los seguidores de la cantante y estará abierta desde las doce del día y hasta las doce de la noche durante los cuatro días de operación.

La artista, con más de 48 millones de reproducciones en la plataforma de música Spotify, está en la fase latinoamericana de su tour mundial con motivo de su tercer álbum, 'Radical Optimist', que alcanzó el número uno en doce países y se convirtió en el debut más exitoso de una artista británica el año pasado, destacó el mensaje.