El exmanager de Gloria Trevi, Sergio Andrade, sorprendió este miércoles en redes sociales reapareciendo en un video, el cual generó mucha curiosidad luego de que en 2007 saliera de la cárcel, sin embargo, muchos le recordaron su pasado.

Ahora parece que le toca "picar piedra" a quien fuera uno de los productores más importantes en el mundo de la música en la década de los 90 luego de haber sido aprehendido por el mediático caso el "Clan Trevi-Andrade".

" En unas horas viene el estreno de mi nuevo material, mis nuevas canciones, 11 cantadas y una en instrumental, es una de las que más me gusta" , dijo en un mensaje el exmanager.

Sergio Andrade apareció en el video grabado a lado de una alberca mostrando su rostro parcialmente ya que se le ve usando un cubrebocas blanco.

Anunció que el lanzamiento de su nuevo material estrenará el 2 de diciembre. " Está hecho de una forma que ustedes van a poder sentir ese cariño, ese afecto por la música por nuestra vida, por la existencia. Los espero " .

¿Cómo reaccionaron en redes con la reaparición de Sergio Andrade?

Ante las expectativas que generó en redes sociales la reaparición de Sergio Andrade, algunos usaron la plataforma para mencionarle que aún tiene una investigación en Estados Unidos abierta en su contra.

" Te notifico. Tienes una demanda pendiente en la corte de California eh, para que te presentes ", escribió una cibernauta.

Otros rechazaron su intento de regresar a la vida pública.

El feed del video tiene varios comentarios de odio y alusiones a los delitos por los que había huido de México a Brasil junto con Gloria Trevi, donde en el 2000 fueron detenidos y extraditados de regreso.

" Cínico descarado!!!! ¡Un día la justicia te alcanzará desgraciado! " "Me da mucho gusto que traigas cubrebocas y que te estés cuidado por qué te va a faltar vida para pagar todo el daño que hiciste , pronto verás", se lee entre las reacciones.

"Tiene muchas deudas con la justicia", mencionan.