Rumer Willis, la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore causó impacto luego de aparecer en la final de Dancing with the Stars luciendo más radiante que nunca, con un nuevo look que, según sus fans, la hicieron ver como la doble de Lindsay Lohan.

La actriz, de 37 años, fue vista luciendo un ajustado vestido negro que ayudó a estilizar su silueta; la prenda presentó hombros descubierto y un ligero scote en V con detalle cruzado. Le sumó un par de botines con cordones cruzados por el empeine, además de llamativa joyería plateada y pendientes a juego.

Rumer presumió su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, ligero blush y labial nude; presumió su larga cabellera rubia peinada con raya en medio y mechones lacios.

Luego de que compartiera algunas tomas de su look a través de Instagram, Willis recibió comentarios de sus fanáticos sobre su parecido con la nueva Lindsay Lohan, incluso dijeron que traen el mismo tono de rubio en el cabello y que se visten de forma similar.

Cabe resaltar que hace unos meses, Lohan apareció en la alfombra roja del CinemaCon para presentar su película Freakier Friday vestida con un atuendo similar al de Rumer, sólo que con un estilo más formal.

Asimismo, desde que regresó rehabilitada y rejuvenecida al cine, Lohan se ha dejado ver con el cabello pintado de rubio.

La vinculación entre ambas estrellas va más allá del parecido y de su imagen. Entre 2006 y 2009 Rumer y Lindsay fueron las mejores amigas. Se sabe que se hicieron cercanas porque en ese entonces Lohan actuó con Demi Moore en la película Bobby. Hoy en día ya no son amigas, pero se desconoce la razón.

La reciente aparición de Rumer, tanto en el programa de televisión como en redes sociales, ocurre en medio de la batalla de su padre Bruce Willis contra la demencia frontotemporal.

En una reciente actualización, la hija de Demi Moore reveló que su padre no siempre la reconoce cuando lo visita en la casa de cuidados donde se encuentra, pero siempre la recibe con cariño: “Estoy tan agradecida de que cuando voy allí y lo abrazo, ya sea que me reconozca o no, él pueda sentir el amor que le he dado, y yo pueda sentirlo de él”, dijo.

Y agregó: “Que todavía vea una chispa en él, y él pueda sentir el amor que le estoy dando… Eso se siente bien”.

La también cantante dijo que su padre no está bien, pero en términos de alguien que enfrenta la demencia en un estado avanzado “Está muy bien”.