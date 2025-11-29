Una vez más Christian Nodal está en medio de la polémica luego de que se hiciera viral un video en el que se le ve cantando en inglés en uno de sus conciertos de su más reciente gira; las reacciones a su interpretación no tardaron en llegar y cientos de usuarios en redes sociales lo criticaron y señalaron que no les gustó cómo lo hizo. “¡Qué feo se oye!”, dijeron los internautas.

Nodal sigue dando de qué hablar y en esta ocasión lo hizo por su forma de cantar; si bien, el famoso es admirado por muchos por su talento a la hora de interpretar, a algunos no les agradó la forma en que cantó una canción en inglés, ya que dicen “no sabe hacerlo” pues no domina dicho idioma.

Fue durante el concierto que ofreció en San Antonio, Texas, que decidió animar a su público interpretando “Stand By Me”, icónico tema de Ben E. King; el famoso entonó la canción y de inmediato sus fans lo siguieron y lo acompañaron. A pesar de que en su show la reacción fue buena, en redes sociales no sucedió lo mismo, ya que los internautas se burlaron de su pronunciación en inglés.

“No importa lo que cante, no nos gusta”, "¡¿Qué dijo?! No se le entiende”, “Yo con 3 clases de Doulingo”, “Va a decir que el escribió esa canción”, “¿Cómo desoigo esto?”, “Primero que aprenda a hablar y pronunciar bien el inglés”, “Mejor sus canciones en español”, “No se entiende lo que dice en la parte de inglés”, “No lo vuelvas a hacer”, “Mejor nadota” y “100% que con esta canción enamoró y tiene muy enamorada a Ángela”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios de redes sociales.

De igual forma, los internautas aseguraron que durante ese show, mientras cantaba dicha canción, se encontraba Ángela Aguilar y, de hecho, indicaron que cuando la interpretó no volteó a ver al público, sino a una parte del escenario, en donde se sospecha que se encontraba la hija de Pepe Aguilar.

Asimismo, dijeron que si Nodal está probando cantar en inglés podría deberse a su esposa, quien estaría ayudándole a aprender el idioma y a perfeccionarlo, ya que ella nació en Los Ángeles, California.