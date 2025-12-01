La actriz Elizabeth Hurley demostró que no hay límite de edad para lucir fabulosa. Deslumbró a sus seguidores de Instagram al lucirse en bikini a los 60 años de edad.

La estrella británica irradió belleza ataviada con un bikini de patrones azules. El traje de baño dejó a la vista su abdomen plano, brazos y piernas torneadas. Además, no dudó en realzar su mirada con un delineado negro y peinó en ondas su cabellera negra.

Elizabeth Hurley publicó la imagen para promocionar su línea de bikinis y se llenó de halagos: “Amo tu línea de trajes de baño y tú luces impresionante como siempre” y “Nunca cambias, tienes belleza eterna” fueron algunos de los comentarios.

En una entrevista con The Telegraph, Elizabeth Hurley compartió que siempre ha sido muy consciente de su alimentación, evitando en todo momento los alimentos altamente procesados.

“Desde que comprendí mejor los efectos de los alimentos procesados, dejé de consumir sándwiches envasados. Ahora prefiero comidas más naturales y nutritivas, como el pollo asado acompañado de puré de papas y una variedad de verduras”, explicó.

Hurley también reveló su filosofía alimentaria: “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde’. En otras palabras, se trata de comer porciones más pequeñas, masticar bien los alimentos, evitar los aperitivos y cenar temprano”, detalló.

Además, añadió: “Este enfoque me ha funcionado muy bien. No consumo jugos verdes ni batidos exóticos, y solo tomo suplementos si un análisis de sangre indica que tengo alguna deficiencia. Intento que la mitad de cada plato que como esté compuesto por verduras o frutas. Por ejemplo, si como un sándwich, también incluyo una manzana”.

Elizabeth Hurley es también la imagen constante de su marca de moda, Elizabeth Hurley Beach. Fundada en 2005 en Londres, esta firma de lujo se especializa en crear piezas que añaden un toque de emoción al guardarropa de vacaciones, según se describe en su página web. La colección ha tenido un éxito notable, expandiéndose a nivel mundial.

La mayoría de los diseños de Elizabeth Hurley Beach están confeccionados con materiales de alta calidad como algodón, seda y lycra. Hurley está profundamente involucrada en todos los aspectos del proceso de diseño, supervisando tanto la fabricación como la comercialización de sus productos.

“Hemos vendido una gran cantidad de bikinis desde nuestros inicios. Hemos ampliado nuestra línea y nuestros modelos para chicas jóvenes son realmente adorables. Espero que podamos seguir creciendo y fortaleciéndonos”, comentó.

Elizabeth Hurley explicó su motivación para aventurarse en el diseño de ropa de playa: “Decidí enfocarme en la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, sin importar su forma o tamaño, pueden lucir espectaculares. Desarrollo mis colecciones con el objetivo de que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad”, concluyó.