Elizabeth Hurley se convirtió en el centro de todas las miradas durante su aparición en los Country Music Awards, celebrados en Nashville, donde asistió acompañando a su pareja, el cantante Billy Ray Cyrus.

La actriz británica, de 60 años, y el ícono de la música country, de 64, no ocultaron su amor mientras posaban en la alfombra roja, protagonizando una de las escenas más románticas de la noche.

La pareja, que oficializó su relación en abril, se mostró más unida que nunca. Hurley no pudo contener la sonrisa cuando Cyrus le dio un tierno beso en la mejilla frente a las cámaras, confirmando que su romance sigue viento en popa.

Elizabeth deslumbró con un atrevido vestido rojo que acaparó todas las miradas. La prenda, sin sostén, destacaba por un pronunciado escote y una abertura lateral que llegaba hasta el muslo, resaltando su figura estilizada.

Para completar el look, la actriz optó por altísimos tacones de plataforma plateados y unos llamativos aretes colgantes, logrando un conjunto elegante y sensual.

Por su parte, Billy Ray Cyrus apostó por un estilo clásico y sobrio: traje negro de pies a cabeza, acompañado de su inseparable sombrero vaquero, reafirmando su esencia country.

Hurley y Cyrus se conocieron en el rodaje de la película Navidad en el Paraíso (2022), y desde entonces han mantenido una relación que, según la actriz, ha sido “inesperadamente armoniosa”. En declaraciones recientes, Hurley comentó:

“Creo que a la gente le sorprendió un poco que Billy y yo estuviéramos juntos. Pero somos bastante parecidos y nos llevamos de maravilla. A ambos nos encanta reír, la música country, las películas… y las botas vaqueras, sin duda”.

Fuentes cercanas aseguran que Billy Ray está completamente enamorado de Elizabeth Hurley:

“Él piensa que ella es la mujer más hermosa del mundo y se siente increíblemente afortunado. La mima muchísimo con regalos, pero sobre todo disfrutan escuchando discos y haciéndose reír mutuamente”, reveló una fuente al tabloide The Sun.

Este año, Hurley celebró su cumpleaños número 60 y reflexionó sobre cómo la vida mejora con la edad:

“En algunos aspectos mejora. Siento que, a medida que adquieres más confianza, realmente conoces a tus amistades”, dijo en entrevista con Daily Star.

La actriz destacó la importancia de las relaciones duraderas, mencionando su amistad de más de 30 años con Elton John como ejemplo.