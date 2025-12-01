El príncipe Harry no deja de ser el centro de la polémica. Nuevas revelaciones apuntan que el duque de Sussex “acosó digitalmente” a Meghan Markle en Instagram mucho antes de conocerla en persona, un detalle que él mismo insinuó en su libro de memorias Spare.

La nueva controversia ligada a un caso de “acoso” estalló porque estas afirmaciones contradicen la creencia de que Harry se enamoró de Meghan tras verla actuar en Suits. Según él, la primera vez que la vio fue en un video con filtro de perro en Instagram.

En Spare, Harry reconoció que vio por primera vez a Meghan en 2016 al ver un clip publicado por su amiga Violet von Westenholz en redes sociales y no por su actuación en la serie Suits. Desde entonces, su interés por la entonces actriz se intensificó de inmediato, tanto que la fascinación de Harry se convirtió en una “búsqueda digital en toda regla”, según afirma una fuente.

Fuentes cercanas al príncipe aseguran que aquel flechazo se volvió mucho más "obsesivo" de lo que Harry admitió públicamente: “No navegaba por ahí casualmente. Revisaba su perfil repetidamente, preguntaba a sus amigos por ella, buscaba nuevas publicaciones. Estaba enamorado, pero definitivamente se convirtió en acoso en línea”, reveló el insider.

Otra fuente cercana reveló: “Harry dijo que nunca había visto a nadie como ella y que no iba a dejar pasar la oportunidad. Estaba decidido a conocerla”.

En su libro, Harry narra que el video que lo cautivó mostraba simplemente a Meghan y su amiga Violet usando un filtro de orejas y lengua de perro de Instagram. Cuando vio a la actriz, quedó embelesado y de inmediato pensó que “nunca había visto a nadie tan hermosa”.

Las fuentes aseguran que, tras ver el clip, el príncipe quedó “pegado al teléfono”. No dejaba de mirar las fotos de Meghan, revisar sus historias y preguntar a amigos mutuos por ella, describiendo el período como “intenso, muy intenso” en el que sólo quería conocerla en persona.

“Él decía que sólo quería una oportunidad y que si la conocía, todo encajaría. Fue intenso, muy intenso”, detalló la fuente.

El siguiente paso de Harry, también relatado en Spare, fue escribirle a Violet von Westenholz para pedirle que lo presentara. Según ella, “otros seis chicos” ya habían preguntado por Meghan, pero aun así accedió a conectar a la pareja vía Instagram.

Poco después, Meghan envió un mensaje a Harry elogiando las fotografías que él había compartido de sus viajes por África. Y ahí comenzó el intercambio que marcó el inicio de su historia de amor que terminó con una gran boda en Windsor y la posterior separación de los Sussex de la familia real en 2020.

Harry recordó en su libro que se encerró en una habitación de invitados para seguir escribiéndole como “un adolescente”. Conversaron sin parar hasta la hora de la cena y después volvió a enviarle mensajes.

Esa primera conversación fue el inicio de una conexión que cambiaría la historia reciente de la familia real. Sin embargo, años después, los detalles del inicio de su relación están generando nuevas preguntas y críticas sobre la intensidad del príncipe y la forma en que rebasó los límites para conocerla más a través de redes sociales y posteriormente “obligando” a sus amistades para que los unieran.

Luego de que los comentarios de las fuentes cercanas a los duques de Sussex se hicieran virales en internet, los usuarios señalaron que Harry se convirtió en un "acosador en línea", pero que su caso "no es tan grave" porque él era un príncipe y después de todo ambos terminaron casados.