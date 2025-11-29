TE RECOMENDAMOS

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos: fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados

Pensión Mínima IMSS: ¿De cuánto será el pago en 2026? Monto y requisitos para solicitarla

¿Ya conoces el nuevo que lanzó el gobierno de México? Las autoridades recién anunciaron la creación de un programa social que entregara una ayuda económica de $1,900 pesos. Aquí te contamos de qué se trata, quiénes lo pueden pedir y cuándo es la fecha de registro para que no se te pase inscribirte. ¡Toma nota!

La sumó a su lista un programa social más el cual buscará ayudar a miles de mexicanos que se encuentran en situación vulnerable; a través de un comunicado, la dependencia anunció los detalles del nuevo apoyo, así como la razón de su surgimiento, los requisitos que pedirán y la fecha en la que los interesados podrán registrarse.

Toma en cuenta que las inscripciones para este apoyo serán antes de que acabe el año, por lo que se llevarán a cabo en los próximos días; ve juntando tus documentos y anota en tu calendario la fecha de registro.

¿Cuál es el nuevo Apoyo del Bienestar que da $1,900 pesos?

El nuevo programa Bienestar se llama Beca Gertrudis Bocanegra, la cual tendrá una inversión de 769 millones de pesos para apoyar a alrededor de 98,569 personas. ¿Quién fue Gertrudis Bocanegra? De acuerdo con las autoridades, fue una “heroína michoacana de la Independencia de México”; era originaria de Pátzcuaro y organizó redes de mensajería y apoyo a los insurgentes encabezados por Miguel Hidalgo.

¿Quiénes pueden pedir la Beca Gertrudis Bocanegra de $1,900 pesos?

El apoyo de $1,900 pesos bimestrales está destinado para los estudiantes de nivel superior del estado de Michoacán, dinero que se entregará para que se ayuden a cubrir sus gastos de transporte público.

“Con este nuevo apoyo, se busca asegurar que las y los estudiantes michoacanos puedan trasladarse a sus centros de estudio sin que el costo del transporte se convierta en un obstáculo para continuar su formación profesional”, señalaron los encargados de la .

Dicho apoyo económico forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual “es una estrategia integral que garantiza seguridad y acceso a derechos a través de 100 acciones en áreas como la seguridad, desarrollo económico, infraestructura carretera y caminos, agua potable, riego y saneamiento, Programas para el Bienestar, educación, salud, vivienda y cultura”.

Requisitos para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán, junto con el gobierno federal, indicaron que los requisitos para registrarse son:

  • CURP.
  • Número de celular.
  • Identificación oficial (y de la madre o padre de familia para menores de edad).
  • Comprobante de domicilio
  • Correo electrónico.
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Fecha de registro de la Beca Gertrudis Bocanegra de $1,900 pesos

Del 15 al 21 de diciembre será el registro en la página .

¿Cuándo depositarán el primer pago de la Beca Gertrudis Bocanegra?

De acuerdo con las autoridades, en enero de 2026 comenzará la entrega de las tarjetas bancarias y el depósito de los $1,900 pesos será en febrero.

