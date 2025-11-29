¿Ya conoces el nuevo apoyo Bienestar que lanzó el gobierno de México? Las autoridades recién anunciaron la creación de un programa social que entregara una ayuda económica de $1,900 pesos. Aquí te contamos de qué se trata, quiénes lo pueden pedir y cuándo es la fecha de registro para que no se te pase inscribirte. ¡Toma nota!

La Secretaría del Bienestar sumó a su lista un programa social más el cual buscará ayudar a miles de mexicanos que se encuentran en situación vulnerable; a través de un comunicado, la dependencia anunció los detalles del nuevo apoyo, así como la razón de su surgimiento, los requisitos que pedirán y la fecha en la que los interesados podrán registrarse.

Toma en cuenta que las inscripciones para este apoyo serán antes de que acabe el año, por lo que se llevarán a cabo en los próximos días; ve juntando tus documentos y anota en tu calendario la fecha de registro.

¿Cuál es el nuevo Apoyo del Bienestar que da $1,900 pesos?

El nuevo programa Bienestar se llama Beca Gertrudis Bocanegra, la cual tendrá una inversión de 769 millones de pesos para apoyar a alrededor de 98,569 personas. ¿Quién fue Gertrudis Bocanegra? De acuerdo con las autoridades, fue una “heroína michoacana de la Independencia de México”; era originaria de Pátzcuaro y organizó redes de mensajería y apoyo a los insurgentes encabezados por Miguel Hidalgo.

¿Quiénes pueden pedir la Beca Gertrudis Bocanegra de $1,900 pesos?

El apoyo de $1,900 pesos bimestrales está destinado para los estudiantes de nivel superior del estado de Michoacán, dinero que se entregará para que se ayuden a cubrir sus gastos de transporte público.

“Con este nuevo apoyo, se busca asegurar que las y los estudiantes michoacanos puedan trasladarse a sus centros de estudio sin que el costo del transporte se convierta en un obstáculo para continuar su formación profesional”, señalaron los encargados de la Beca Gertrudis Bocanegra en un comunicado.

Dicho apoyo económico forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual “es una estrategia integral que garantiza seguridad y acceso a derechos a través de 100 acciones en áreas como la seguridad, desarrollo económico, infraestructura carretera y caminos, agua potable, riego y saneamiento, Programas para el Bienestar, educación, salud, vivienda y cultura”.

Requisitos para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán, junto con el gobierno federal, indicaron que los requisitos para registrarse son:

CURP.

Número de celular.

Identificación oficial (y de la madre o padre de familia para menores de edad).

Comprobante de domicilio

Correo electrónico.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Fecha de registro de la Beca Gertrudis Bocanegra de $1,900 pesos

Del 15 al 21 de diciembre será el registro en la página www.becagertrudisbocanegra.gob.mx.

¿Cuándo depositarán el primer pago de la Beca Gertrudis Bocanegra?

De acuerdo con las autoridades, en enero de 2026 comenzará la entrega de las tarjetas bancarias y el depósito de los $1,900 pesos será en febrero.