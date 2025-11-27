¿Tienes tu CURP certificada y actualizada? Es muy importante que siempre tengas este documento en su última versión, sobre todo, si estás por recibir un apoyo económico de los Programas Bienestar; dos estos solicitaron presentar dicho documento certificado para recoger la tarjeta, ya que, de lo contrario, no te la podrán entregar. ¿Cuáles son? Aquí te contamos y te explicamos cómo obtener rápido y de último momento tu CURP.

En este cierre de año, varios programas del gobierno se encuentran entregando los pagos finales a todos los beneficiarios a los que les hace falta cobrar su último bimestre del 2025.

Para poder recibir dicho apoyo económico, es muy importante que cuenten con la tarjeta del Banco del Bienestar; en un mensaje compartido por las autoridades, señalaron que no entregarán la tarjeta si los beneficiarios no llevan la CURP certificada, con la leyenda que indica que está verificada por el registro civil.

¿Qué Programas Bienestar exigen CURP certificada para recoger tarjeta y recibir pago?

Los programas que están solicitando presentar la CURP certificada para poder recoger la tarjeta son el de Becas Benito Juárez y el de Jóvenes Escribiendo el Futuro. “Verifica que tu CURP tenga esta leyenda! Si no la tiene, ve al registro civil más cercano. Si no está verificada, ¡no podremos entregarte tu tarjeta!”

La leyenda que debe tener es la siguiente: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”.

Si solicitaste una Beca #BenitoJúarez o #JóvenesEscribiendoElFuturo...



¡Tu CURP debe estar certificada!



Ojito aquí para que no se te pase. ⬇️ pic.twitter.com/YLd1kL2Mcn — BecasBenito (@BecasBenito) November 22, 2025

¿Cómo puedo obtener mi CURP certificada?

Para obtener tu CURP certificada, sigue estos pasos:

Paso 1 . Ingresa a la página https://www.gob.mx/curp/

Paso 2 . Proporciona tus datos; si conoces tu CURP, introdúcela directamente. Si no la recuerdas, selecciona la opción para buscarla a través de tus datos personales, como nombre completo, fecha de nacimiento, entidad federativa y sexo.

Paso 3 . Verifica la información.

Paso 4 . Después, verifica que incluya la leyenda "CURP certificada: Verificada con el Registro Civil".