Si rentas una casa o departamento y tienes problemas para cubrir este gasto, podrás recibir ayuda de parte del gobierno: las autoridades anunciaron la creación de un nuevo apoyo económico para pagar la renta. ¿Quiénes podrán solicitarlo y cuál es el monto que recibirán? Te contamos todos los detalles.

Pagar una renta es algo que realizan miles de mexicanos: al no contar con un hogar propio, tienen que utilizar este recurso, pero las rentas en la actualidad tienen altos costos, ya que el promedio mínimo es de 17 mil pesos mensuales y esta cifra puede variar de acuerdo con la zona en la que vivas.

Es por este motivo que el gobierno de la Ciudad de México busca apoyar a las personas que tienen dificultades para pagar la renta de su casa o departamento, ya que una deuda en este tema puede llevarte a que te desalojen a ti y a toda tu familia. La jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, aseguró que ya se encuentran trabajando en este nuevo apoyo económico para pagar la renta.

¿Quiénes recibirán nuevo apoyo económico para pagar la renta?

El nuevo apoyo económico para pagar la renta se otorgará a aquellas personas que más lo necesiten y que no puedan costear el gasto, de forma que se les ayude a evitar su expulsión del inmueble, así lo dijo Brugada en el evento en el que entregó viviendas en las calles de Isabel La Católica 94 y San Jerónimo 46, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

La mandataria aseguró que actualmente se otorga el subsidio solo en caso de despojo o emergencia, pero ahora buscarán que se otorgue para las personas que no puedan pagar una renta; se prevé que los recursos sean entregados de 20 a 40 mil familias.

“Ante la emergencia de vivienda en la ciudad, vamos a sacar un programa nuevo de vivienda, que es subsidio a la vivienda en renta. Actualmente, existe, pero se da sólo en casos de riesgo o de despojos o de emergencia, pero hoy es una emergencia en general tener vivienda. Así que, sin descuidar los demás ejes, vamos a subsidiar a decenas de miles de familias para que puedan obtener vivienda en renta o una cantidad donde ellos puedan escoger dónde vivir y que sepan que el gobierno los va a apoyar con una cantidad de recursos para vivir mejor”, señaló la mandataria capitalina.

¿De cuánto es el apoyo económico para pagar la renta CDMX?

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, indicó que probablemente se entreguen entre dos mil y 4 mil pesos a los habitantes de la CDMX que no puedan pagar la renta, aunque aún no está confirmada esta información.