¿Habías escuchado sobre que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorga descuentos para adultos mayores, pensionados y personas con discapacidad? Es información que actualmente se dio a conocer y que ha generado dudas entre la población; aquí te compartimos lo que ha dicho la empresa pública al respecto de este tema que beneficiaría a millones de mexicanos.

Desde hace tiempo circula información tanto en redes sociales como en portales de noticias sobre que la CFE otorga descuentos a adultos mayores en su servicio de energía eléctrica. A este supuesto beneficio se sumarían personas con discapacidad y pensionados, como una forma de apoyo para que puedan solventar dicho gasto.

También, se ha comentado que a través de la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se pueden acceder a descuentos con dicha comisión, de modo que el recibo de la luz llegue más barato.

¿Cómo solicitar un descuento en CFE si soy adulto mayor, pensionado o persona con discapacidad?

Si bien algunas personas creen que la CFE da descuentos o proporciona ofertas para ciertos sectores de la población, la realidad es que esto no es cierto, así lo aclaró la comisión en su página oficial de preguntas frecuentes.

Ante el cuestionamiento de descuentos, responde: “La CFE no ofrece descuentos especiales para adultos mayores, personas con discapacidad o pensionados. Las tarifas domésticas cuentan con un subsidio gubernamental que se aplica automáticamente en el cálculo del recibo, beneficiando a todos los usuarios residenciales”.

Es así como es totalmente falsa la información que asegura que sí se dan descuentos para estos sectores de la población. Ten mucho cuidado y no caigas en fraudes.

¿Qué descuentos sí tienen los adultos mayores y pensionados en México?

Con el INAPAM, los adultos mayores pueden acceder a varios beneficios como:

-Descuento en el pago de predial (varía según el estado, pero oscilan entre el 30% y el 50%).

-Supermercados y restaurantes.

-Farmacias, ópticas y laboratorios.

-Transporte.

-Vestido.

-Hogar.

-Educación y cultura.