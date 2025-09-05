El internet es una herramienta básica para mantenernos conectados en la vida cotidiana por lo que se ha vuelto indispensable contar con una compañía que tenga cobertura en las regiones donde vivimos.

Ahora Comisión Federal de Electricidad (CFE) se sumó a la competencia que busca brindar este servicio en México.

La empresa pública de propiedad del gobierno federal cuenta con varios paquetes de internet que se pueden ajustar a tu bolsillo y a tus necesidades de uso.

Cuenta con paquetes que van desde los 95 pesos mensuales hasta los 995, aunque también tiene la opción de pago de manera semestral y anual, que al momento de hacer cuentas se muestra un ahorro de acuerdo al periodo contratado.

¿Cuáles son los paquetes de internet de CFE?

CFE tiene siete paquetes con diferente tipo de banda ancha, que van desde los 5 gigabytes (GB) hasta los 100 GB.

Las opciones que tiene son en pagos mensuales:

5 GB : 95 pesos o pago anual de mil 10 pesos

: 95 pesos o pago anual de mil 10 pesos 10 GB : 165 pesos o pago por un año de mil 770 pesos

: 165 pesos o pago por un año de mil 770 pesos 20 GB : 265 pesos o se puede adquirir la anualidad por 3 mil 25

: 265 pesos o se puede adquirir la anualidad por 3 mil 25 30 GB : 365 pesos o hacer un pago de 4 mil 50 pesos por 12 meses

: 365 pesos o hacer un pago de 4 mil 50 pesos por 12 meses 50 GB : 450 pesos. El pago en una sola exhibición 5 mil 90 pesos para internet por un año

: 450 pesos. El pago en una sola exhibición 5 mil 90 pesos para internet por un año 80 GB : 785 pesos o pago anual de 8 mil 180

: 785 pesos o pago anual de 8 mil 180 100 GB: 995 pesos. El servicio por un año cuesta 10 mil 290

Para lograr la conectividad que CFE ofrece, se logra a través del dispositivo Internet Móvil de banda ancha (MIFI), el cual "te permite crear tu propia red Wi-Fi personal de alta velocidad y llevarla a donde quieras".

¿Dónde puedo comprar el internet de CFE?

Para comprar alguno de los paquetes de Wi-Fi que ofrecer CFE puedes ingresar a https://cfeinternet.mx/ donde brindan más detalles de sus términos y condiciones de la contratación.