Durante diciembre, los adultos mayores de 65 años y las mujeres de entre 60 y 64 años podrán hacer su registro a las Pensiones del Bienestar y así ser beneficiarios de apoyos económicos de hasta 6 mil 200 pesos.

Abren registro a las Pensiones del Bienestar

De acuerdo con lo anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, durante la Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum, el periodo de registro se abre a partir de este 1 de diciembre y se realizarán, en ambos casos, de acuerdo con la primera letra del primer apellido de los aspirantes.

“En la Mañanera del Pueblo, junto a la presidenta @ClaudiaSheinbaum, dimos a conocer el calendario de registro a la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Adulto Mayor”, anunció Montiel.

Calendario oficial de registro a la Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores

¡Inicia el 2026 con una “lanita” extra! Ambos apoyos económicos están destinados a todos aquellos mexicanos que más lo necesitan, que no pueden trabajar por cuestiones sociales, médicas y de edad, y que estén en vulnerabilidad económica.

El apoyo repartido de forma bimestral en ambas pensiones se hará a través de la Tarjeta del Bienestar que se entrega a los beneficiarios luego de ser aceptados en dichos programas. Si estás interesado o interesada en ser parte de las Pensiones del Bienestar, que no se te pase las fechas en las que te toca el registro…

Registro a la Pensión Mujeres Bienestar, calendario oficial

La Secretaría de Bienestar pone a disposición los módulos de atención en los que las candidatas de entre 60 y 64 años a recibir una ayuda económica de 3 mil pesos se puedan registrar de acuerdo al calendario oficial que funciona según las iniciales del primer apellido de las aspirantes.

El registro en los módulos físicos se hacen de acuerdo a este calendario:

A, B, C - Lunes 1 y 8 de diciembre

D, E, F, G, H - Martes 2 y 9 de diciembre

I, J, K, L, M - Miércoles 3 y 10 de diciembre

N, Ñ, O, P, Q, R - Jueves 4 y 11 de diciembre

S, T, U, V, W, X, Y, Z - Viernes 5 y 12 de diciembre

Todas las letras (o rezagados) - sábado 6 y 13 de diciembre

Requisitos para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar

Si eres elegible para hacer tu registro a esta pensión ¡toma nota! Estos son los requisitos que se deben cubrir para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar en diciembre:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento legible

CURP impresión reciente

Comprobante de domicilio, no mayor a 6 meses

Teléfono de contacto

Formato Bienestar

Registro a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, calendario oficial

Si ya cumpliste los 65 años, ya puedes llevar a cabo tu registro a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y así cobrar 6 mil 200 pesos de forma bimestral. El calendario para el registro de este programa es el mismo de la Pensión Mujeres Bienestar:

A, B, C - Lunes 1 y 8 de diciembre

D, E, F, G, H - Martes 2 y 9 de diciembre

I, J, K, L, M - Miércoles 3 y 10 de diciembre

N, Ñ, O, P, Q, R - Jueves 4 y 11 de diciembre

S, T, U, V, W, X, Y, Z - Viernes 5 y 12 de diciembre

Todas las letras (o rezagados) - sábado 6 y 13 de diciembre

Requisitos para registrarse a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores

Estos son los requisitos que se deben cubrir para poder registrarse a la Pensión Adultos Mayores en diciembre de 2025.

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto, ya sea celular y de casa

¡Toma nota! Si requieres apoyo para hacer el registro de forma presencial en uno de los Módulos Bienestar, tienes la posibilidad de registrar una persona auxiliar que te represente y presente su documentación para realizar los trámites correspondientes; esta persona debe presentar los mismos documentos.