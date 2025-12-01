El pasado 17 de noviembre fue la última puesta de sol del año en el poblado de Utqiaġvik, Alaska. Sus habitantes vivirán 64 días de oscuridad y volverán a ver el sol sobre el horizonte hasta el 22 de enero de 2026.

El Servicio Nacional Meteorológico informó que el sol se puso a la 1:36 p.m. del 17 de noviembre de 2025 y que la comunidad, antes conocida como Barrow, entró oficialmente a la noche polar.

Utqiagvik will enter Polar Night once the sun sets tomorrow (11/18) night. The sun will not rise again until January 22, 2026. For 64 days, Utqiagvik will not see the sun at all. #akwx pic.twitter.com/lwuuWruhrE — NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) November 17, 2025

¿Qué es la noche polar y por qué ocurre en Alaska?

La noche polar es un fenómeno en el que la noche dura más de 24 horas. Como algunas comunidades de Alaska están dentro del Círculo Polar Ártico pueden pasar semanas en las que el sol no se eleva por encima del horizonte. Cuanto más al norte del Círculo Polar Ártico, más larga se vuelve la noche polar.

“Debido a la inclinación de la Tierra sobre su eje, las regiones del Círculo Polar Ártico pueden permanecer de espaldas al sol durante días, semanas o incluso meses. Lo contrario ocurre en el verano, cuando el brillo reina las 24 horas del día”, explica The Washington Post.

Desde los últimos días de noviembre y hasta los primeros días de enero, la oscuridad se asienta en Utqiaġvik.

Según The Weather Channel, “cuando el sol está seis grados por debajo del horizonte, todavía hay suficiente luz solar para que los objetos se vean en el exterior” y la gente pueda realizar algunas actividades.

A finales de noviembre puede haber hasta 6 horas de luz tenue en esta región de Alaska, pero conforme avanza el tiempo, las horas de luz se reducen. Para Navidad sólo hay 3 horas de luz tenue y el resto del día está oscuro. Hasta el 22 de enero se verá al sol sobre el horizonte.

El fenómeno contrario ocurre en el verano, cuando los habitantes ven luz de día sin fin desde mediados de mayo hasta agosto.

¿Cómo viven en el poblado de Utqiaġvik?

Utqiaġvik tiene cerca de 4,500 habitantes, quienes están alejados de otros poblados porque muy pocas carreteras conectan hasta ahí. Son en su mayoría barcos y algunos aviones los que llevan mercancía.

Las actividades principales son la pesca y caza de animales como focas, patos y caribúes, pero también cuenta con atracciones para los turistas amantes del frío extremo.

Durante el verano, se ofrecen tours para ver osos polares y búhos nevados, así como a la zona arqueológica de Birnirk. Además, es uno de los sitios a visitar en el paseo de las series y películas filmadas en Alaska, pues fue escenario del largometraje Big Miracle.