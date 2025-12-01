A los fanáticos de Cazzu les gusta sorprender a la "Jefa" en cada ciudad que visita. Ahora, con motivo de su gira internacional Latinaje, este fin de semana la argentina se presentó en Chile, donde fue bien recibida, pero nadie vio venir la reacción que tuvo la cantante al ambiente que sus seguidores estaban poniendo en el concierto.

En TikTok se viralizó el instante cuando el público del recinto Movistar Arena, ubicado en Santiago de Chile, empezó a corear un par de insultos contra el cantante sonorense Christian Nodal, expareja y padre de su hija Inti.

" ¡Chúpalo Nodal!¡Chúpalo Nodal! " , coreaban las fans de Cazzu entre risas y aplausos.

Ante la sorpresa del público, Cazzu detuvo brevemente el show y en medio del escenario, aunque medio incrédula de lo que escuchaba, les pidió que pararán.

" Yo todo el tiempo portándome bien para que vengan ustedes a hacer las cosas mal ", reclamó la argentina causando risas entre los asistentes.

Sin embargo, la Jefa rematando para detener el hate contra el papá de su hija, reiteró su mensaje: " ¡Pórtense bien, pórtense bien! ".

Aunque su respuesta fue sorpresiva en redes sus fanáticos respaldaron la reacción del público chileno.

" Chile gritó por todas las mexicanas fanáticas de Cazzu ", escribió Selene, a ella se sumó la cibernauta MiriamCaldera diciendo: " Chile te amo, gracias por todo y tantos con la Jefa. Saludos desde Venezuela ".

TENSIÓN ENTRE CAZZU Y NODAL

La sorpresiva reacción de Cazzu de parar el hate contra Nodal en pleno concierto surge a semanas de la "guerra de señalamientos" que ambos protagonizaron en octubre cuando la cantante argentina arrancó su gira Latinaje en México.

Cabe recordar que a la par de que la trapera cumpliera con sus dos conciertos sold out en el Auditorio Nacional, el equipo de abogados de Nodal lanzó un comunicado contradiciendo los señalamientos que había hecho la argentina sobre el limitado apoyo económico que le da el sonorense y la crianza en solitario que ella tiene que solventar.