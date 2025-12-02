Miley Cyrus acaparó la atención de propios y extraños durante su paso por la alfombra roja de la película Avatar: Fuego y Ceniza, llevada a cabo en Los Ángeles con un sinfín de celebridades de alto perfil.

La cantante fue vista desfilando por la alfombra roja de la premiere luciendo un lujoso vestido negro, hecho con lentejuelas y vaporoso tul confeccionado por Gucci.

El diseño contó con un discreto escote corazón, corsé sobre el torso y un elegante diseño listo en el frente, además de falda ajustada con cola, simulando la silueta de una sirena.

Lo combinó con un par de sandalias negras de tacón de aguja y cordones sobre el empeine, un collar de diamantes y pendientes a juego, además de varios anillos brillantes, uno de ellos levantó las sospechas de compromiso por su estética nupcial.

Hizo alarde de su belleza destacada con una capa de maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude, sombras marrones en los párpados, un ligero cat eye y un contouring que destacó sus finos rasgos. Por su parte, mostró su cabello rubio peinada de lado, con mechones oscuros por debajo, apegándose a la reciente moda de cabello bicolor.

Miley llegó de la mano de su novio Maxx Morando, con quien ha salido públicamente desde 2021, tras su dicvorcio de Liam Hemsworth. Luego de que se hicieran virales las fotos de ambos en la premiere, los fanáticos en línea opinaron sobre el anillo que llevaba en el dedo anular izquierdo.

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: EFE

Según se comenta, Miley se habría comprometido con su pareja en secreto antes de su cumpleaños número 33, que fue el pasado 23 de noviembre. La celebridad compartió en su cuenta de Instagram una foto frente a un pastel de cumpleaños luciendo el mismo anillo que usó en la alfombra roja.

Hasta el momento no hay nada confirmado con respecto a su posible compromiso. En una entrevista que le dio a Vogue, Miley habló sobre la primera vez que salió con Morando, revelando que fue una cita a ciegas.

“Bueno, fue a ciegas para mí, pero no tanto para él. Pensé: 'Lo peor que puede pasar es que me vaya'”, dijo. La pareja ha mantenido su relación a bajo perfil, fuera de la atención mediática que suele recibir Cyrus.

Asimismo, ambos no han dejado que las críticas que los rodean afecte su relación, ya que los usuarios de internet no estuvieron de acuerdo con que Miley saliera con una persona seis años menor que él. En varias entrevistas, la exactriz de Disney ha dejado en claro que ve su diferencia de edad como algo positivo.