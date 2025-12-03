Jennifer Lopez está a punto de iniciar su residencia en Las Vegas con The JLo Show y a través de sus redes sociales lanzó promoción a la serie de conciertos con los que finalizará el año.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante se lució ataviada con un sujetador y un bikini de hilo, decorado con lentejuelas negras y rojas y doradas, simulando llamaradas de fuego.

Al escaso conjunto le sumó medias nude de rejilla, además de pendientes de cristales y zapatillas de tacón. El look ayudó a destacar la impresionante silueta que conserva a los 56 años de edad y su belleza que se mantiene joven y radiante.

Para estas fotos, la celebridad lució su melena peinada con voluminosos mechones ondulados. Presumió su belleza con maquillaje bronceado sobre el rostro, labial nude y blush color canela.

“¡Nos vemos este mes en The JLo Show en Las Vegas! ¿Qué canción quieren que toque?”, escribió la celebridad bajo su video, que se trató de un fragmento de su presentación en el espectáculo de World Pride de Washington DC.

Luego de compartir el clip de publicidad, Jennifer fue alabada por sus fanáticos en Instagram, pero también fue blanco de críticas por parte de los internautas que la acusaban de “usar su cuerpo” para vender más entradas.

De acuerdo con algunos comentarios que le dejaron en la publicación, Jennifer “no necesita mostrar su cuerpo para aumentar las ventas de sus conciertos”, otros dijeron que se veía sensacional, pero que no era necesario usar “este tipo de atuendo”, porque “estar casi desnuda no la hará mejor cantante”.

Otros internautas la criticaron por usar pequeños vestuarios en sus conciertos a pesar de la edad que tiene: “Es vergonzoso, eres demasiado mayor para eso”.

Jennifer iniciará su residencia en el Coliseo del Caesars Palace justo en las celebraciones en torno al Año Nuevo, el 30 y 31 de diciembre, continuará el 2 y 3 de enero y tendrá una serie de presentaciones consecutivas en marzo.

El inicio de su residencia ocurrirá después de que se informara que está intentando reconciliarse con Ben Affleck a casi un año de concluir su divorcio

Una fuente le dijo a los medios estadounidenses que la pareja en realidad nunca se han dejado de querer ni han estado lo suficientemente separados en los últimos meses, y que, después de el estreno de su reciente película, ambos se han acercado más.

“Es complicado, han vuelto a caer en eso, aunque nunca hayan salido de ello. Nunca se apartaron de sus vidas”, señaló una fuente tras su encuentro en el estreno de El beso de la Mujer Araña.