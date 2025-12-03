La empresaria Kim Kardashian modeló su más reciente colección de body suits de Skims, un atuendo traslúcido de color café que dejó a la vista su silueta curvilínea.

La estrella de redes sociales deslumbró al usar el body suit transparente que cubrió todo su cuerpo y sobre él, llevó la ropa interior. Subtituló la imagen con la descripción “BUS101”.

Kim Kardashian recibió decenas de comentarios que alabaron su belleza: “Tan hermosa”, “Guapísima”, “Ícono” y “Te amo” fueron algunos mensajes que dejaron sus seguidores.

La también actriz presumió su belleza con un maquillaje contour perfecto que destacó su piel de porcelana. También llevó abundante rubor en los pómulos, sombras marrón en los párpados, amplias pestañas negras y labios nude. Dejó suelta su cabellera larga.

Las fotos salen a la luz luego de que Kim Kardashian revelara que un convicto encarcelado intentó asesinarla, y rompió a llorar al recibir la noticia. La estrella, de 45 años, dijo en un adelanto de The Kardashians, que recibió una amenaza aterradora mientras se preparaba para aprobar su examen que la convertirá en abogada.

“Me siento un poco abrumada. Alguien de la cárcel me dice: ‘Esta persona ha puesto precio a tu cabeza’. Recibí una llamada de los investigadores; alguien muy cercano a mí ha puesto precio a mi cabeza”, señaló. En las imágenes, se le ve llorar. Las escenas de la nueva temporada se filmaron tres meses antes de que se presentara al examen de abogacía.

Se espera que Kim, quien lleva años trabajando en la reforma penitenciaria, ofrezca más detalles sobre su experiencia durante el episodio que se emitirá el próximo jueves.

Kim Kardashian se divide entre problemas personales y éxitos profesionales. SKIMS, la empresa de Kim Kardashian, ahora tiene un valor de 4 mil millones de dólares. Una de las más recientes colaboraciones la tuvo con Nike, pero también ha lanzado colecciones con firmas de la talla de Dolce & Gabbana.

En entrevista con WWD.com dijo que sí visualiza hacer un desfile de modas con su marca, pero le daría un toque especial. “Tendría que ser una experiencia más que un desfile normal, pero nunca descartaría nada”.

“Conozco cada uno de los productos que tenemos, he probado todos los productos que están saliendo. Me encanta mostrar siempre nuestras medias y fajas. Creo que es muy importante, porque uso fajas con todo y creo que antes de [SKIMS], no es que no estuvieran aceptadas, simplemente no estaban de moda”, agregó.

Según Kim Kardashian, SKIMS siempre se ha dedicado a redefinir lo esencial. “Aportamos el nivel de innovación, inclusión y calidad que la gente espera de productos que realmente marcarán la diferencia”, señala.