El estilo de vida de las Kardashian sigue dando de qué hablar al mundo del entretenimiento. Ahora, la matriarca de la dinastía, Kris Jenner, apareció deslumbrante con un nuevo look que está rompiendo las redes sociales.

Con la complicidad de Chris Appleton, uno de los hairstylist más reconocidos en Hollywood y preferido por las Kardashian, Kris, de 69 años, subió un reel horas antes del lanzamiento de su marca de maquillaje, Shark Beauty, en la que reveló que se había convertido en rubia platinada.

El impacto de sus seguidores enseguida se hizo presente, entre halagos y aplausos, reconocieron que se veía espectacular.

El cambio fue tal que ahora Kim, su hija mayor de 44 años, se parece aún más a su madre.

"Kris y Kim jugando a Freaky Friday", se lee en uno de las reacciones más populares que le han escrito.

La sorpresa de lo bien que le quedó el rubio platinado a Kris Jenner no paró ahí en el reel porque se presentó al evento de lanzamiento en Beverly Wilshire Hotel acompañada, por supuesto, de Chris Appleton.

Aunque, él es muy atractivo, la mamá de las Kardashian se robó las miradas, los reflectores y los likes en redes.

"Ahora la mamá parece Kim y kim parece su mamá", así otro de los cientos de comentarios que escribieron en Instagram.

"Ella encontró la fuente de la juventud y no se lo dijo a nadie", destacan.

"El dinero realmente puede comprar cualquier cosa", mencionan.

La madre de Khole, Rob, Kendal y Kylie lució un atuendo en color negro, lo que resaltó aún más su cambio de look.

¿Quién es el estilista personal de las Kardashian?

Chris Appleton es el estilista personal de Kim Karsashian y de toda su familia, con quienes ha creado contenido dando tips de belleza para el cuidado de cabello y piel.

En su cuenta personal, ha compartido que colaborado con estrellas como Martha Stewart, Jennifer López, Drew Barrimore y Nicole Kidman, entre otras.