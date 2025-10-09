Justin Bieber está levantando la preocupación de sus amigos más cercanos y de su familia debido a un nuevo pasatiempo que podría poner en peligro su vida y la de los que lo rodean.

De acuerdo con los informes, Justin Bieber ha desarrollado una “obsesión” por el uso de armas de fuego, que está “poniendo muy nerviosas a las personas que lo rodean” y que está poniendo en duda su estabilidad mental.

Mientras se ocupa en la preparación de su presentación estelar para Coachella 2026, el cantante se ha hecho viral en redes sociales por compartir una publicación en redes sociales practicando tiro con un grupo de amigos, con el que salió de viaje en verano pasado.

Una fuente cercana le dijo a Radar Online que Justin comenzó a obsesionarse con las armas luego de aprovechar sus vacaciones con sus amigos para practicar tiro, después de regresar a su casa, el cantante de Baby comenzó a dedicar su tiempo a aprender sobre armas, cómo dispararlas, el impacto que generan y más.

“Justin está completamente inmerso en esta afición por las armas. Las compra, aprende todo lo que puede y pasa horas practicando en campos de tiro o en el bosque”, retalla el informante.

Asimismo, según reveló el insider, Justin alega que su afición le ayuda a relajarse y a mantener la calma durante sus días difíciles, lo que ha puesto en cuestionamiento su salud mental: “Dice que le ayuda a concentrarse y a mantener la calma, pero para los demás empieza a aparecer más una obsesión, y eso es lo que preocupa a su familia”.

Las revelaciones de la fuente surgen después de que el mismo Justin revelara a inicios de año que está en una constante lucha contra sus sentimientos negativos, invadidos por el “odio” y la sensación de ser “indigno” de todo lo que ha construido a lo largo de su carrera musical.

Hace unos días, previo a las declaraciones del informante, la madre de Justin, Pattie Mallette pidió en redes sociales oraciones para su hijo y dijo que ella y su familia están buscando la manera de animarlo y llevarlo por el camino de la sanación.

Si bien Mallette no detalló lo que ocurría con su hijo, las alertas se encendieron entre sus fanáticos y amigos cercanos. La madre de Justin escribió en Instagram: “Te estamos animando y orando por ti siempre, Justin. Declaro libertad, fuerza, claridad y sanación sobre ti. Que toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor se rompa en el nombre de Jesús (...) Espíritu Santo, rodéalo de verdad, luz y protección. Sana toda herida en su corazón, mente y cuerpo, visible e invisible, restaura lo que le han robado y cúbrelo con totalidad”.

Por su parte, la fuente asegura que su esposa Hailey Bieber está realmente preocupada e “inquieta” al igual que las personas cercanas a él por sus comportamientos y su nueva obsesión.

El insider dice que intenta apoyarlo, pero no quiere quitarle lo que él dice que le da tranquilidad, por el contrario, desea que Justin deje el uso de las armas y se enfoque en otra afición, menos arriesgada, como “pescar o jugar baloncesto”.

“Hailey sabe lo sensible y vulnerable que puede ser Justin. Su relación está en un mejor momento, pero sigue siendo delicada. Lo vigila de cerca porque siempre que se mete en algo nuevo, se entrega por completo, y con armas, esa intensidad se siente arriesgada”, detalló.