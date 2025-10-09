Myrka Dellanos, uno de los rostros más reconocidos de la televisión de habla hispana en Estados Unidos, supuestamente fue despedida sin previo aviso del programa "La mesa caliente".

De acuerdo con medios del espectáculo, la conductora de 60 años ya no pudo conducir la transmisión de ayer luego de que de manera repentina fuera llamada a Recursos Humanos donde le informaron que ese había sido su último día en Telemundo.

Aunque hasta el momento ni la periodista cubanoamericana ni la televisora, que crea contenido para Puerto Rico y principalmente para la comunidad hispana en territorio estadounidense, han emitido alguna tarjeta informativa confirmando el hecho o dando detalles por que se terminó la relación laboral.

Por su parte, la revista People señaló que el despido de Myrka Dellanos presuntamente responde a la ola de recortes laborales dentro del canal.

¿Cómo reaccionó Myrka Dellanos a su despido?

La periodista no ha comentado directamente algo sobre su reciente despido del programa "La mesa caliente" al cual pertenecía desde 2022.

No obstante, Dellanos ha subido varios mensajes religiosos a sus redes sociales lo que podría dar una pista de lo inesperado que fue presentarse a RH.

"Todo sucede por una razón. Puede que no lo veas ahora mismo, pero tarde o temprano Dios te revelará porque permitió que ciertas cosas sucedieran", se lee al inicio del mensaje.

"No te rindas. Lo que se siente como un revés es parte de su plan. Este octubre él abrirá las puertas correctas, alejará a las personas equivocadas y traerá paz donde había presión".

¿Quién es Myrka Dellanos?

Myrka Dellanos es una premiada periodista latina cuya carrera ha destacado en el continente.

En 1994, ella y María Celeste fueron la cara del programa "Primer Impacto" durante 30 años.

En entrevistas que Dellanos ha dado en otras ocasiones, ha calificado que ese proyecto fue un parteaguas en la televisión de habla hispana en Estados Unidos.

En el pico del éxito de ese proyecto, la cubana causó revuelo en México no sólo por su forma de dar las noticias sino porque fue novia de Luis Miguel durante dos años.