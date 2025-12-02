La cantante británica Dua Lipa ofreció este lunes el primero de sus tres conciertos que tiene programados esta semana en México como parte del cierre de su gira Radical Optimism Tour, desatando una ola de emoción entre sus seguidores en el Estadio GNP y poniendo en la capital mexicana la “cereza del pastel” a su gira.

La velada comenzó con un ambiente festivo: miles de fanáticos con pancartas, luces y emociones guardadas desde hace semanas abarrotaron el inmueble, muchos arribando tras largas filas y transporte público saturado.

La cantante dedicó buena parte del concierto a su repertorio más reciente, presentando canciones de su nuevo álbum así como éxitos anteriores.

El escenario proyectó visuales audaces, luces neón, efectos de pirotecnia, y momentos de conexión uno de ellos cuando bajó del escenario para tomarse “selfies” con sus fanáticos, y hablando en español.

¿Cuál es la canción que interpretó Dua Lipa en México?

El momento más esperado llegó cuando Dua Lipa cantó ‘Bésame Mucho’, cover de la compositora mexicana Consuelo Velázquez, cumpliendo así con su regla de interpretar una canción de un artista del país que visita.

Con ello, las 65 mil personas que abarrotaron el lugar gritaron a la británica “ !Dua, hermana, ya eres mexicana! ”, lo que sonrojó a la intérprete que se entregó de lleno a su público.

Pero la visita de la artista británica a México no se limitó al escenario. Previo al concierto, Lipa sorprendió a sus fans con la apertura de una taquería temporal en la Ciudad de México — bautizada “La Dua” — con menú temático, ambientación musical, souvenirs y fotografías exclusivas, una estrategia para acercarse aún más a su audiencia local.

Este concierto marca un nuevo capítulo en la relación de Dua Lipa con México, pues, aunque había estado en el Corona Capital 2017 y en septiembre de 2022 ofreció un concierto en el Foro Sol, esta es la segunda vez que lo hace en la capital como parte de su gira mundial.

La combinación de su presencia en la ciudad con iniciativas como la taquería ha generado un fenómeno cultural, social y turístico que evidencia el peso de México como escenario clave en giras internacionales.

Para muchos asistentes, la experiencia fue más allá de la música: fue una celebración global de cultura, identidad y cercanía. Y para la Ciudad de México, un recordatorio de su capacidad para convocar —y emocionar— al mundo.

Con tres conciertos en Ciudad de México, los dos siguientes el 2 y 5 de diciembre, la cantante británica de 30 años finaliza una de las giras más importantes en su trayectoria.