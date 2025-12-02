La FIFA dará a conocer el calendario de partidos de la próxima Copa del Mundo masculina de fútbol 2026 en una transmisión global en directo el 6 de diciembre, desde Washington, en la que también revelará las horas y estadios de los 104 encuentros.

Según informó la FIFA este lunes en un comunicado, la retransmisión, que tendrá lugar a las 12:00 horas (17.00 GMT), se celebrará casi 24 horas después de que se conozcan los 12 grupos inéditos de cuatro equipos en el sorteo final del torneo.

El anuncio será presentado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estará acompañado en el escenario por leyendas de la FIFA y por representantes de los 42 equipos clasificados, así como aquellos que aún compiten por un lugar.

Durante la transmisión, se ofrecerán análisis y reacciones sobre los enfrentamientos, y se compartirán historias clave y perspectivas sobre las sedes que recibirán al mundo en junio y julio del próximo año.

La transmisión se ofrecerá en directo por las plataformas de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA.

¿Cuándo será el sorteo final de la Copa Mundial 2026?

El sorteo para la Copa del Mundo se llevará a cabo en Washington DC el 5 de diciembre antes de que se confirmen los equipos que avanzan a través de los playoffs.

La Copa del Mundo comienza el 11 de junio y la final está programada para el 19 de julio.

¿Cómo se definirán los cuatro clasificados de Europa rumbo al Mundial 2026?

Cabe destacar que los últimos seis lugares para la Copa del Mundo 2026 se determinarán mediante dos torneos de repechaje en marzo.

Cuatro equipos más se clasificarán desde Europa, junto con dos del resto del mundo.

Los playoffs de la UEFA consistirán en 16 naciones, mientras que los repechajes intercontinentales de la FIFA contarán con seis.

Los equipos exitosos se unirán a las otras 42 naciones que se han clasificado para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.