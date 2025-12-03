TE RECOMENDAMOS
A días de que Bad Bunny llegue a México como parte de la gira DeBi Tirar Más Fotos World Tour 2025, su icónica "Casita" que presentó en su residencia en Puerto Rico ya está causando revuelo entre sus fans.
Luego de que salieran a la venta los boletos para sus ocho conciertos que dará en el Estadio GNP durante este mes, recientemente la empresa OCESA informó sobre "La Casita"
La famosa casita rosa de Bad Bunny será colocada justo en medio de la sección B de estadio.
Además, en el mapa se muestra una sección llamada "Los Vecinos" que está justo en la parte de atrás del escenario principal del recinto. Ambas partes quedan alejadas entre sí.
Estas modificaciones han sorprendido a "los conejos", como les dice el reguetonero a sus fanáticos, dado que miles con boleto comprado recién se han enterado, generado incertidumbre y molestia en redes sociales dado a que hasta el momento se desconoce cuál será la dinámica de Bad Bunny para usar tanto el escenario principal del estadio y la Casita.
"A los que pagamos los boletos más caros si nos molesta bastante. No es justo, en ese caso que todos los boletos valgan por igual", escribió Montserratgcj.
"Pues ni modillo (yo viendo como mi general b se convirtió en vip)", respondió arquiteitabren
"Su concierto sus reglas" "Para evitar ese tipo de problemas debió vender todas las entradas de general al mismo precio", así algunas de las reacciones contrastantes en redes.
¿Cuál es la famosa Casita de Bad Bunny?
Cabe recordar que el Conejo Malo sorprendió con su Casita durante la serie de conciertos que lo mantuvieron por varias semanas en Puerto Rico.
Los videos que tanto el intérprete de "DtMF" y el público que disfrutó de esa residencia, muestran que Bad Bunny usó de forma aleatoria tanto el escenario principal como la Casita.
Incluso, la casita sirvió para que sus amigos del medio ya fueran actores, deportistas o cantantes, asistieran como invitados a sus conciertos, generando más expectativa sobre quienes podrían acompañarlo o como sería la interacción con ellos.
Siendo uno de los momentos más icónicos su dueto con Rubén Blades, reconocido compositor internacional de salsa, acompañados de una orquesta.
Entre sus invitados a la casita del Conejo Malo estuvieron:
- Belinda
- Ricky Marti
- Kylian Mbappé
- Penélope Cruz
- Austin Butler
- Javier Bardem
- Lebron James
- Maluma
- Marc Anthony
Asimismo, este set es usado en uno de sus videos de su último álbum del cual se desprende el nombre del tour.
Misma que fue inspirada de una casa real ubicada en una localidad de Puerto Rico, misma que ha atraído la atención de turistas y fanáticos de Bad Bunny.
Hasta este miércoles en las redes sociales del cantante aún no se revelan los detalles de sus próximos conciertos en México que mantienen a "los conejos" con los pelos de punta por saber si estos "nuevas zonas" en el GNP quitarán visibilidad o dará mayor oportunidad a los fans de estar más cerca del show que promete será inolvidable.
¿Cuáles son las fechas del concierto de Bad Bunny en CDMX?
Estas son las fechas en las que se presentará Bad Bunny en CDMX
- Miércoles 10 de diciembre
- Jueves 11 de diciembre
- Viernes 12 de diciembre
- Lunes 15 de diciembre
- Martes 16 de diciembre
- Viernes 19 de diciembre
- Sábado 20 de diciembre
- Domingo 21 de diciembre
