Los televidentes de programa El Café de Diario 55 disfrutaban una interesante transmisión hasta que el set de televisión se convirtió en el escenario de un lamentable hecho.

Durante el programa emitido en República Dominicana estaban a cuadro al menos cuatro hombres, entre ellos Mario Ureña, fundador y presidente de la Ruta Urbana S.O., quien estaba sentado en el sillón principal escuchando atento la participación de los panelistas.

De pronto, mientras esperaba la palabra se desvaneció dejando caer las hojas que sostenía en la mano.

En las imágenes que se han viralizado, se ve que de inmediato el equipo de producción reaccionó para acercarse a Mario, de 50 años de edad, quien no se movía y tenía la cabeza agachada con los ojos cerrados.

Ante la sorpresa, una de las cámaras se movió bruscamente mientras dos hombres se acercaron para ver lo ocurrido.

Sin embargo, posteriormente Supertv55 emitió un comunicado confirmando la muerte de Mario Ureña.

"Supertv55 (Canal 55) lamenta profundamente el fallecimiento del señor Mario Ureña, fundador y presidente de la Ruta Urbana S.O., quien partió de manera repentina mientras participaba en nuestro espacio El Café de Diario 55

El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el programa El Café de Diario 55.



El momento quedó captado en video, donde se observa cuando Ureña se desploma.



"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de la Ruta S.O., amigos y a todo el sector transporte de Santiago, que hoy llora esta irreparable pérdida", se lee en la esquela publicada en sus redes sociales.

Reportes de medios locales indican que supuestamente el líder del transporte había sufrido un infarto durante la transmisión en vivo.

También se difundió una foto, donde se muestra a un equipo de paramédicos revisando a Ureña en el mismo lugar donde estaba sentado en el set de televisión.

Cabe mencionar que Mario Ureña había asistido a El Café de Diario 55 acompañado por el abogado Pantaleón Nieses para hablar sobre conflicto dentro del sector del transporte de la región.

El fundador de la Ruta Urbana Santiago Oriente estuvo participando durante la entrevista a lo largo de casi media hora hasta que se registró el sorpresivo momento, donde el conductor cortó la transmisión al pedir que se fueran a comerciales.