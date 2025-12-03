TE RECOMENDAMOS

Los amantes de la música están cerrando con broche de oro este año, porque la Ciudad de México tiene decenas de eventos programados durante diciembre, pero no te agobies, aquí te damos los más relevantes de este fin de semana.

Dua Lipa es quien encabeza los eventos. Cómo habrás visto ha dado un par de espectaculares con luces y sorpresas en el escenario, por lo que no te puedes perder su última presentación en México, la cual será próximo viernes en el Estadio GNP y aún hay boletos.

Compra aquí tus entradas para el cierre del Radical Optimism Tour, de Dua Lipa en CDMX

Pero si tu estilo es diferente habrá conciertos de rock y folk en los principales recintos musicales

Checa a cuál te vas a lanzar:

  • Caifanes: se presentarán en el Palacio de los Deportes este viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre
  • Kevin Kaarl: sus fans disfrutarán de dos conciertos en el Auditorio Nacional, viernes y sábado
  • KnotFest: la explanada del Estadio Azteca será el punto de reunión donde estarán Marilyn Manson y Shinedown

¿Qué puedo hacer este fin de semanas en CDMX?

Para quienes tienen "bien puesto" el espíritu Navideño aquí les dejamos varias opciones para ver la decoración y empezar a disfrutar estas fechas solo o en familia.

  1. "Clara y el Cascanueces": la UNAM presenta este ballet clásico este 4, 5, 6 y 7 de diciembre en el Centro Cultural Universitario
  2. Ilumina Fest 2025: la cita es el Bosque de Aragón de 2:00 de la tarde a 10 de la noche, este sábado y domingo
  3. Bazar Navideño de Hello Kitty: si eras fan de esta gatita y tus hijos también lo son, aquí podrán conocer a "Kitty Claus". La cita es en el Parque de los Venados este 6 y 7 de diciembre de 11 de la mañana a 6:00 de la tarde

Estas son algunas actividades disponibles este primer fin de semana de diciembre. No olvides confirmar costos de entrada antes de asistir.

