La actriz Sydney Sweeney deslumbró en la alfombra roja de la premiere de la película The Housemaid y “robó miradas” al desfilar por Seventh en Nueva York.

Sorprendió a todos los asistentes ataviada con un espectacular vestido blanco de Miu Miu. La prenda tenía un escote en “V”, que terminaba en un moño, y estaba repleta de brillo. También usó una boa de plumas que le dio un toque Old Hollywood.

Sweeney, de 28 años de edad, presumió una cabellera rubia peinada en ondas y un maquillaje donde destacó el rubor y sus labios repletos de gloss.

Sydney Sweeney/ Foto: Evan Agostini/Invision/AP

A ella se unió en la premiere, su coprotagonista de The Housemaid, Amanda Seyfried. También Brandon Sklenar, Michele Morrone y el director de la película, Paul Feig.

The Housemaid llegará a los cines el 19 de diciembre y aborda la historia de “una mujer con dificultades que está feliz de empezar de nuevo como empleada doméstica para una pareja adinerada y de élite”.

La premiere se realiza luego de que Sydney Sweeney se tomara unos días para celebrar Día de Acción de Gracias junto a su novio multimillonario Scooter Braun, de 44 años.

La actriz se separó de Jonathan Davino hace poco. Comenzaron a salir en 2018 y se comprometieron en 2022, pero mantuvieron su romance en gran medida fuera del ojo público. En los últimos meses cancelaron su boda y finalmente aceptaron la ruptura.

Sydney Sweeney debe gran parte de su fama al papel de Cassie que interpreta en Euphoria. En la segunda temporada del programa su personaje cobró relevancia, pero hubo algunas escenas que no fueron sencillas de grabar.

Dijo al medio Deadline que le costó mucho trabajo filmar la escena donde vomita en un jacuzzi, rodeada de sus compañeras. “Tenía que tener un tubo en la boca y me estaba llenando la boca con asquerosos trozos de comida y ni siquiera sé qué más. Luego tuve que sostenerlo en la boca mientras ocurría la escena y actuar como si no lo tuviera. Luego vomitó por todas partes”, contó.

Sam Levinson, director de Euphoria, adelantó detalles sobre la próxima temporada. Señaló que Rue, el personaje de Zendaya, “explorará lo que significa ser un individuo con principios en un mundo corrupto”. También dijo que habrá un poco de cine negro.

El director admitió que la apetada agenda de Zendaya también retrasó el estreno de Euphoria, pero recalcó que ella es una profesional. Por ahora, Sydney Sweeney continúa deslumbrando en Instagram.