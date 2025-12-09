Bu Cuarón está en medio de la polémica tras defenderse de las críticas que ha recibido por su presentación previa al concierto de Dua Lipa. Los internautas señalaron que la joven “no tiene talento” y que “carece de una buena voz”, además de que no se le entiende al cantar en español, ya que, según señalaron, su dicción no es la adecuada. Ante todos estos comentarios, la hija de Alfonso Cuarón respondió: “Soy mitad italiana”, palabras que los seguidores compararon con las de Ángela Aguilar, quien en su momento indicó que era “25 por ciento argentina”.

En los últimos días el nombre de Bu Cuarón ha estado en boca de todos, pero lamentablemente para ella y sus fanáticos, no ha sido por las razones correctas, ya que desde que se anunció que abriría el último concierto de Dua Lipa en México, los seguidores de la estrella de “Don’t Star Now” mostraron su descontento.

En primer lugar, dijeron que no la conocían, por lo que no comprendían la razón por la cual se había seleccionado a la hija de Alfonso Cuarón; por otro lado, también señalaron que si había más estrellas mexicanas, por qué la escogieron a ella, siendo que aún “no es un referente”. Es por estos motivos que los internautas aseguraron que su presencia en dicho concierto fue por nepotismo, por ser hija del famoso director mexicano, ganador de varios premios Oscar.

“Si eres nepobaby mínimo entra a clases de canto we, o aprende alguna gracia”, “Mi amiga riéndose porque me tocó Fher de Maná en mi concierto de Dua Lipa. A ella le tocó Bu Cuarón”. y “Lo de la nepobaby Bu Cuarón ya es de pena ajena. Entiendo que los papás con lana le quieran dar una buena vida a sus hijos; pero, ¿Cuánto habrá pagado Alfonso Cuarón para que su hija saliera a berrear en el concierto de Dua Lipa?” señalaron los internautas.

La ola de comentarios en sus publicaciones de Instagram y en diferentes redes sociales hicieron que Bu saliera a defenderse y lo hiciera con un video, que subió en su perfil de Instagram y de TikTok con el siguiente mensaje: “Escuché que les interesaba como canto”.

En el video se observa a Bu Cuarón tocando el piano y cantando una versión propia “Porque te vas”, tema de la cantante hispano-británica Jeanette. Aunque se esperaba que con dicho clip se acabará la polémica, ésta incrementó, ya que los usuarios de redes sociales nuevamente la criticaron, pues nuevamente no les gustó como cantó dicha canción. Una usuaria le escribió: “También es el acento… algo se escucha 'raro'", igual intenta cantar en inglés mejor”, a lo que la joven de 21 años contestó: “porque soy mitad italiana lol”.

Dichas palabras generaron enojo y más críticas, incluso, algunos dijeron que su respuesta y actitud era muy similar a la de Ángela Aguilar: “Haz una colaboración con Angela Aguilar, sería tremendo hitazo”, “Pídele clases a Ángela Aguilar ella estudió ópera desde los 4 años y es nieta de floooooor silvestre” y “Gente odiada en México: 1. Bu Cuarón (NEW), 2. Angela Aguilar (-1), 3. Florinda Meza (-1), 4. Cristian Nodal (+1), 5. Karla Panini (-1), 6. Adal Ramones (NEW), 7. La Casita Bad Bunny (NEW)”, fueron las reacciones.

Así reaccionó Alfonso Cuarón a la presentación de su hija Bu Cuarón en concierto de Dua Lipa

Alfonso Cuarón comentó la publicación de Bu en Instagram, en la cual compartió fotos de su encuentro con Dua Lipa durante el último concierto de la británica en México. “Felicidades Bu y Olmo”, escribió el cineasta, mostrando total apoyo a sus hijos.