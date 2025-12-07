La primera reunión entre Cazzu y Belinda causó sensación entre sus fanáticos y en redes sociales debido a que comenzó a rumorarse que colaborarían en una nueva canción. Poco más de dos semanas después, Cazzu se encargó de desmentir dichos rumores y a dejar en claro que no trabajarán juntas por el momento.

Durante una reciente entrevista dada en su visita a Colombia, como parte de su gira Latinaje en vivo, la argentina señaló que todavía no hay planes de colaboración y que ve difícil que ocurra debido a la atención mediática que ambas reciben debido al vínculo personal que tienen por ser exparejas de Christian Nodal.

La cantante señaló que no quiere seguir siendo vinculada a Nodal y que se hable de ella o de Belinda por sus respectivas relaciones, previas al matrimonio del intérprete de Botella tras botella con Ángela Aguilar.

“No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que, si en algún momento existe la posibilidad, todo el contexto de mierda que nos rodea y nos relaciona, que a mí me frustra bastante, no existiera”, señaló La Jefa, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli.

“Ella, yo y todas las chicas involucradas en el clóset tenemos muchas más cosas en común que un chabón”, agregó en su respuesta.

La cantante resaltó que si ella y Belinda no estuvieran involucradas en el actual escándalo, estaría abierta a una colaboración musical, ya que ambas tienen más en común en el ámbito profesional que en el personal.

“Me molesta vernos reducidas a eso. Lo deja todo en una posición perjudicial. Si todo esto no existiera, re estoy para hacer algo con ella”, señaló Cazzu en la entrevista.

Cazzu esperará situarse en otro contexto personal y profesional para llevar a cabo una posible colaboración, ya que actualmente su trabajo conjunto sería un motivo de morbo para la audiencia.

Las declaraciones de Cazzu con respecto a la colaboración con Belinda surgen después de que se diera a conocer que Nodal la demandó y que le ha dado un apoyo económico de 12 millones de pesos en efectivo desde que se separaron para la manutención de su hija en común Inti.

Hasta el momento no se sabe si la negativa de Cazzu con respecto a trabajar con Beli se debe, en parte, a una prohibición por parte de Nodal vinculada a la demanda.

Tras su asistencia a la gala anual de QG Men Of The Year, llevada a cabo en la Ciudad de México, Cazzu habló con la prensa acerca del primer encuentro que tuvo con la cantante de Cactus, señalando que todavía no son amigas, ya que apenas se conocieron.

“Recién nos conocimos, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar etapas”, apuntó.

Si bien Belinda dijo en una entrevista previa, durante la gala, que le gustaría reunirse con Cazzu para hacer música juntas, la argentina señaló que apenas se están conociendo, por lo que limitó las posibilidades de una colaboración a corto plazo.

Asimismo, señaló que no hablaron de Nodal ni de la polémica que los rodea desde hace más de un año y medio y lamentó que la atención mediática se enfoque sólo en ello.

“Es una pelotudez, perdón. Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso… me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que necesitan como más de lo que vieron, no pasó. Ella y yo tenemos muchas más cosas en común que un hombre, más de haber compartido un hombre”, dijo.