Avi Loeb, científico ligado a la Universidad de Harvard, asegura que la Tierra ya pudo haber recibido visitas extraterrestres antes del objeto interestelar 3I/ATLAS, que actualmente surca nuestro Sistema Solar, con rumbo a la Tierra.

La llegada del cometa interestelar 3I/ATLAS desató un nuevo debate dentro de la comunidad científica, y el astrofísico de Harvard volvió a encender la conversación asegurando que este objeto podría no sólo tener origen extraterrestre, sino que probablemente no sería el primero en visitarnos a lo largo de la historia de la humanidad.

Estas afirmaciones podrían cambiar la percepción que tienen los humanos sobre el universo y de que no estamos realmente solos dentro del cosmos. ¿Qué dijo Loeb sobre la existencia de otros objetos “extraterrestres”?

En una reciente publicación en su blog, Loeb afirmó que es “estadísticamente imposible” que la Tierra no haya sido expuesta antes a civilizaciones avanzadas de otros sistemas estelares, sugiriendo que no estamos solos. Incluso sugirió que algunos “visitantes” del pasado podrían haber dejado restos o señales que aún no son comprensibles.

Loeb explicó que, a lo largo de la historia del planeta, hubo innumerables oportunidades para recibir exploradores del cosmos de la misma forma en que llegó el 3I/ATLAS: “Rocas de escala métrica provenientes del espacio interestelar pueden impactar la Tierra aproximadamente una vez por década, lo que suma 500 millones de colisiones de este tipo a lo largo de la historia de la Tierra”, apuntó.

El experto dice que, teniendo en mente estos cálculos, existen posibilidades de que alguno de estos objetos transportara formas de vida resistentes, por lo que ya hemos sido expuestos a organismos extraterrestres.

“Si alguna de estas rocas interestelares albergara formas de vida resilientes que sobrevivieran al viaje interestelar, la Tierra podría haber estado expuesta a formas de vida extraterrestres”, dijo.

El científico asegura que a lo largo de millones de años, un "jardinero interestelar", pudo intervenir en la Tierra y sembrar la vida a propósito.

Loeb explicó que la mayoría de las estrellas se formaron mil millones de años antes que el Sol, lo que habría dado tiempo de sobra para que civilizaciones avanzadas de otros sistemas llegaran hasta aquí. “La historia de la Tierra no está aislada del resto de la galaxia”, enfatizó.

“Un ambicioso jardinero de una estrella anterior tuvo tiempo de sobra para intervenir en la historia de la vida en la Tierra. A menudo consideramos la historia de la Tierra aislada de su entorno galáctico, pero puede que no sea así”, apuntó.

Aunque sus teorías suenan increíbles, Loeb admite que la ciencia carece de registros concretos acerca del tema. La humanidad apenas tiene 6 mil años de historia , y el monitoreo del cielo es relativamente reciente. “Únicamente hemos detectado objetos interestelares en la última década”, dijo.

Hasta el momento, las principales agencias espaciales como la NASA han identificado tres visitantes interestelares de este tipo: Oumuamua (2017), Borisov (2019) y 3I/ATLAS, descubierto el pasado 1 de julio de 2025 en Chile.

El científico no descarta que 3I/ATLAS sea parte de una red de “civilizaciones hermanas” que podrían estar vigilando nuestro Sistema Solar desde hace miles de millones de años. “Tal vez compartimos la galaxia con otras inteligencias que simplemente no conocemos”, comentó.

Para Loeb, la humanidad debería seguir el ejemplo de estos posibles exploradores interestelares y emprender viajes más allá de la Tierra, no sólo por ambición o por ganar una carrera espacial, sino por supervivencia: “La inteligencia sin ambición es como un pájaro sin alas”, citó del artista Salvador Dalí.