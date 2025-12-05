Una de las dudas más frecuentes de los adultos mayores que cuentan con tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es cada cuánto deben renovarla, esto para que puedan seguir disfrutando de los beneficios que ofrece; aquí te contamos quiénes deben cambiar el plástico y en qué casos para que lo tomes en cuenta.

La tarjeta INAPAM es una de las más populares y solicitadas en el país debido a todos los descuentos y ofertas que ofrece; es por eso que cuando las personas de la tercera edad llegan a los 60 años deben tramitarla, ya que las ventajas que se les brinda los ayuda a cubrir ciertos gastos y necesidades básicas.

¿Quiénes tienen que renovar su credencial INAPAM en 2026?

Hasta el momento, las autoridades del INAPAM han señalado que los adultos mayores no deben renovar su credencial INAPAM ya que actualmente todas las tarjetas continúan vigentes.

“Aviso Importante. Personas Adultas Mayores no se dejen engañar. Todas las credenciales INAPAM emitidas en años anteriores y actuales están vigentes”, informaron en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

No obstante, hay ciertos casos en los que sería importante renovarla, tales como:

Si se pierde o te la roban.

Si la credencial está muy deteriorada y la información no sea legible.

¿Qué se necesita para sacar la tarjeta de INAPAM?

Los documentos que debes presentar para sacar tu credencial son:

Acta de nacimiento legible.

legible. Identificación oficial vigente ( INE , pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside). CURP actualizado.

actualizado. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Teléfono de contacto de emergencia.

1 fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

¿Qué beneficios tiene el adulto mayor de 60 años?

La tarjeta del INAPAM ofrece una amplia gama de descuentos y beneficios en servicios esenciales como salud, transporte, alimentación y actividades culturales, con el objetivo de apoyar la economía y el bienestar de los adultos mayores de 60 años en México. Consulta todos los beneficios aquí.