¿Ya recibiste tu aguinaldo? Si eres adulto mayor podrías cobrar este pago que te ayude a pagar los gastos de la época navideña y de fin de año; conoce la fecha límite en la que se te tiene que hacer llegar el dinero. Recuerda que para recibir aguinaldo si eres mayor de 60 años, debes contar con tu tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y necesitas formar parte de un programa especial. ¡Te contamos todos los detalles!

El aguinaldo es un apoyo económico extra que se le da a los trabajadores al finalizar el año, ayudándoles a cubrir gastos de temporada y deudas, además de mejorar su estabilidad financiera. Para las empresas, el pago puntual del aguinaldo es crucial ya que los empleados que NO lo reciben pueden interponer una queja ante las autoridades correspondientes.

Por tal motivo, es muy importante que las personas estén enteradas sobre la fecha límite de dicho depósito, para que, en caso de que no les paguen, tomen las medidas necesarias y reclamen su derecho ante la ley. En el caso de los adultos mayores con INAPAM es fundamental que también estén enterados sobre el día máximo al que tienen que esperar para cobrar su dinero.

¿Cómo cobrar aguinaldo si tienes INAPAM?

La forma en la que puedes recibir aguinaldo por parte del INAPAM es a través del programa Vinculación Productiva, el cual permite que los adultos mayores se integren a empleos ajustados a sus capacidades. En dichos trabajos, los patrones están obligados a ofrecer las prestaciones de ley (esto incluye el aguinaldo).

¿Cuándo paga INAPAM el aguinaldo a adultos mayores?

Toma en cuenta que el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). Apunta la fecha en tu calendario para que no se te pase.

¿Cuánto dinero da INAPAM de aguinaldo 2025?

La LFT, en su artículo 87, señala que el aguinaldo es equivalente a al menos 15 días de salario bruto por año completo trabajado. Si una persona de la tercera edad recibe el salario mínimo de $248.93 pesos, su aguinaldo sería de aproximadamente $3,733.95 pesos. Recuerda que el monto de dicha prestación dependerá del sueldo que reciba cada persona en el trabajo que obtuvieron a través del programa de Vinculación Productiva.