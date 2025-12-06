Podría ser el actor más legendario, uno de los más cotizados sentimentalmente y uno de los mejores pagados de Hollywood, pero eso no quiere decir que sea uno de los que más suerte tiene en el amor.

Tom Cruise tiene el corazón roto luego de que su relación con la actriz Ana de Armas haya finalizado después de casi ocho meses y presuntos planes de boda que pretendía poner en marcha en cuestión de días.

De acuerdo con los informes, el actor habría quedado devastado por su inesperada ruptura con la actriz de 37 años, que se rumora terminó porque ella no estuvo a la altura de él, aunque también se afirma que no duró porque Ana sintió que él era demasiado "intenso".

Una fuente cercana al actor le reveló a Radar Online que el actor de Misión Imposible quedó devastado, con el “ego muy herido” ya que pensaba que sí se casaría con la celebridad cubana.

Aunado a esto, se dice que Tom, a sus 63 años de edad, sigue creyendo que encontrará el verdadero amor luego de Ana de Armas y de tres matrimonios fallidos, además de otro tórrido romance con Penélope Cruz.

Se sabe que el actor estuvo casado por tres años con Mimi Rogers, 11 años con Nicole Kidman y siete años con Katie Holmes, con quien tuvo a su hija Zuri Cruise Holmes.

El insider reveló que Ana de Armas fue su relación más seria luego de su divorcio con Holmes, por lo que el golpe fue más fuerte.

“Ana es la primera relación que ha tenido desde Katie, y ahora se acabó. Tom es posiblemente la estrella de cine más grande del mundo, y es guapísimo, así que es un misterio por qué no encuentra el amor. Quizás sólo sea que aún no ha llegado la mujer ideal”, detalló el informante.

La fuente añadió que Tom se ha sentido avergonzado por su rompimiento con Ana de Armas, por lo que se ha encargado de contar una versión completamente diferente de la historia entre los dos y de la razón por la que terminaron.

Si bien se ha informado que De Armas se sentía abrumada por el control que él supuestamente ejercía sobre ella, tanto en la vida personal como profesional, Tom ha contado que ella fue la que no estuvo a su altura, por lo que se vio obligado a terminarla.

“Tom le está diciendo a la gente que tomó la decisión de terminar, Ana no estaba a la altura de sus estándares y está buscando a alguien con más carisma y experiencia de vida”, contó la fuente.

Y agregó: “Pero él estaba desesperado por casarse con ella, así que todos saben que él fue el que fue abandonado . Era demasiado intenso para ella, y ahora está de vuelta en el punto de partida”.

Por su parte, los amigos del actor insisten en que Tom quiere encontrar estabilidad y formar una nueva familia, pero su vida profesional, que suele estar llena de rodajes, riesgos y viajes por el mundo, podría ser un factor determinante en la dificultad de mantener relaciones duraderas.

Mientras tanto, el actor de Top Gun está centrado en su trabajo y, como siempre, decidido a mantener su imagen impecable ante el público, aunque en privado, según afirman, la ruptura lo dejó profundamente dolido.

Después de que se informara su rompimiento con Ana de Armas, se dijo que la celebridad estaba intentando acercarse a Sydney Sweeney; sin embargo, la actriz de Euphoria actualmente se encuentra en una relación con el manager Scooter Braun.

Previo a Ana de Armas, Tom Cruise fue vinculado a Shakira, pero su cercanía no surgió efecto para un romance aparentemente porque la colombiana no estaba interesada.