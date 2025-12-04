Georgina Rodríguez, la prometida de Cristiano Ronaldo, ha vuelto a captar la atención de sus 71 millones de seguidores en Instagram. Durante su reciente break vacacional en las playas de Abu Dabi, la estrella de las redes sociales aprovechó para lucir su espectacular figura, resultado de su dedicación al ejercicio y lujoso estilo de vida.

En una serie de fotografías compartidas, la influencer y modelo deslumbró al posar con un llamativo bikini de hilo rojo. El traje de baño estuvo compuesto por un sostén push up con finos tirantes y revelador escote, a juego con un bikini de cintura alta.

Completó su look de playa con lentes de sol Gucci y una gorra de béisbol blanca. Además le sumó lujosa joyería de diamantes, incluido su millonario anillo de compromiso.

Dejó a la vista su abdomen plano y figura torneada en una galería de fotos donde se le vio corriendo en la playa, relajada sobre un carrito de golf y disfrutando del océano junto a sus hijos.

“Vividora de la vida, soñadora de los sueños y eternamente agradecida a Dios, cuyo amor me guía, me sostiene y me inspira”, escribió la modelo bajo la publicación.

La publicación de estas fotos en redes sociales ocurre después de que se diera a conocer que Georgina y Cristiano Ronaldo ya tienen planeada su boda y el lugar en donde se llevará a cabo.

La pareja planea casarse en Madeira, ciudad natal de Ronaldo, el próximo verano, según se informa. La ceremonia cristiana tendrá lugar en la Catedral de Funchal después de que concluya el Mundial de 2026. Posteriormente, la recepción se celebrará en un elegante hotel, de acuerdo con el Jornal da Madeira.

Recientemente el jugador de la selección de Portugal reveló los detalles de cómo le pidió matrimonio a Georgina.

Cristiano Ronaldo contó los detalles de su propuesta de matrimonio a Georgina durante una entrevista con Piers Morgan. Según dijo, la propuesta fue un momento “poco romántico” e improvisado.

“Eran como la una de la madrugada. Mis hijas estaban durmiendo en la cama”, recordó. “Una de mis amigas me dio el anillo para ofrecérselo a Gio y mientras se lo estaba dando, mis dos hijos entraron y dijeron: 'Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case'”, agregó.

“Dije: '¡Guau! Este es el momento perfecto para decir que sí'. Era el momento. Sabía que algún día lo haría, pero no lo había planeado para ese instante”

El futbolista decidió seguir con una propuesta inesperada, con sus hijos apoyándolo y compartiendo su felicidad: “Como mis hijas lo dijeron y mis amigas estaban grabando, era lo que yo quería y le ofrecí el anillo. No me arrodillé porque no estaba preparada, pero fue un momento hermoso. Di un discurso”, contó.