¿Se comporta como Justin Bieber? Benny Blanco dejó a sus fanáticos y a los de Selena Gomez estremecidos después de aparentemente ignorar a su esposa durante una aparición pública en el partido entre Los Ángeles Lakers y New Orleans Pelicans.

Recientemente, la pareja recién casada fue vista disfrutando del partido de la NBA. Durante su asistencia, Benny fue captado ignorando a Selena, que le declaraba su amor con gestos románticos y muestras de cariño públicas.

Según parece en las imágenes, Benny ignoró que su esposa intentaba tomarlo de la mano y llamar su atención en algún momento del evento deportivo.

Mientras caminaban frente a sus asientos junto a la cancha, se vio a la actriz de Only Murders in the Building tratando de tomar la mano de Benny mientras caminaba en la fila detrás de él.

NO TE PIERDAS: Georgina Rodríguez rompe el internet con microbikini y silueta de impacto tras revelarse planes de boda con Cristiano Ronaldo

Sin embargo, Blanco parecía estar distraído con el ambiente en la cancha que no notó que su esposa le había extendido la mano. En segundos, Benny volteó hacia atrás, pero para tomarse fotos con otros asistentes que estaban casi a la misma distancia que Selena.

En un video que circula en redes sociales, Benny aparece en otro momento del partido junto a Selena, quien lo besa en la mejilla y lo toma del brazo, mirando hacia el partido sin corresponder a los gestos de la actriz; el clip ha sido calificado en internet como “incómodo” y como una evidencia de que el productor musical tiene "conductas groseras" con Selena.

Luego de que las imágenes se hicieran virales en redes sociales, los usuarios dijeron que Benny Blanco tenía comportamientos similares a los de Justin Bieber, quien parece ignorar a Hailey Bieber en público o rechazar sus muestras de cariño casi en cada ocasión que ambos aparecen en la calle frente a las cámaras.

Selena Gomez and Benny Blanco at the Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans basketball game. pic.twitter.com/CNvVR3Y3vv — Pop Crave (@PopCrave) December 1, 2025

“Benny ignora a Selena como Justin a Hailey”, “¿Cómo ignora Benny Blanco a su esposa cuando intenta alcanzarle la mano? camina y saluda a todos como si fuera el protagonista”, “Ser ridiculizado precisamente por Benny Blanco es una vergüenza”, “Problemas en el paraíso. Selena estaría mejor con Justin”, son algunos comentarios que se leen en línea.

Su aparición conjunta en el partido de la NBA ocurrió después de haber celebrado el Día de Acción de Gracias por primera vez como esposos. En imágenes que compartió Selena en Instagram se mostró acurrucada con Blanco frente a una chimenea.

“Muy agradecida por todos ustedes hoy. Feliz Día de Acción de Gracias”, escribió en la publicación, que también incluía una foto de una mesa de comedor preparada en el jardín para el banquete familiar.

Benny Blanco y Selena Gomez se casaron durante una celebración secreta el pasado 27 de septiembre en Sea Crest Nursery en Santa Bárbara, California, después de dos años de noviazgo.

A la boda asistieron sólo 170 invitados, entre ellos personalidades de alto perfil de la industria de la música y de la actuación de Hollywood como Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton y los coprotagonistas de Selena en la serie Only Murders in the Building, Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd.