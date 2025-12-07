Lauren Sánchez y su esposo Jeff Bezos fueron vistos disfrutando de una salida romántica por las calles de Los Ángeles luego de haber protagonizado una de las bodas más lujosas y exclusivas del año.

La empresaria y presentadora de televisión fue fotografiada por los paparazzis luciendo un glamoroso look ‘sin pantalones’, conformado por un abrigo de cuero negro, con cierre en diagonal, cuello y mangas de piel de oveja; además de medias negras minimalistas, botas largas con tacón, gafas solares y un bolso rojo de Chloé.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude, sombras oscuras en los párpados, blush bronceado y un cat eye negro que destacó su mirada felina que después cubrió con los lentes. Su cabello se mostró peinado de lado en voluminosos mechones lacios.

De acuerdo con los reportes, la esposa del quinto hombre más rico del mundo a tiempo real, según Forbes, el exclusivo abrigo que lució está valorado en 10 mil dólares, mientras el bolso tiene un costo de 2 mil 290 dólares.

Lauren no ha sido la única celebridad a la que se le ha visto el lujoso abrigo; anteriormente su amiga Kylie Jenner lo lució durante su viaje familiar navideño a Aspen y en redes sociales.

La pareja Bezos Sánchez fue la sensación este año debido a su lujosa boda en Italia repleta de celebridades de alto perfil.

La espectacular boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia dejó a todos boquiabiertos, aunque no estuvo libre de polémica entre los lugareños italianos. Aún así, la pareja recibió a familiares y amigos para celebrar uno de los eventos más comentados del año.

Conocida ya como “la boda del siglo”, la ceremonia reunió a casi 200 invitados VIP, donde las estrellas brillaron tanto como los novios. Después de darse el “sí, acepto”, el fundador de Amazon y la ex periodista ofrecieron una recepción glamurosa con un guest list digno de Hollywood: las hermanas Kardashian-Jenner, Oprah Winfrey, Ivanka Trump, Sydney Sweeney y Orlando Bloom, entre muchos otros.

La celebración se realizó dos años después de la lujosa propuesta de Jeff, a bordo de su superyate de 500 millones de dólares , y según fuentes cercanas, el evento fue “extremadamente íntimo”: cerca de 70 de los 200 asistentes eran familiares, y todos estuvieron sujetos a una estricta política de cero teléfonos, para mantener la privacidad total.

Durante la semana nupcial, Lauren Sánchez dio de qué hablar al presumir su impresionante anillo de compromiso, una pieza de Lorraine Schwartz que brilló tanto como el escenario veneciano. Su look, completado con un elegante vestido de Schiaparelli, volvió a ponerla en la mira de la prensa internacional.