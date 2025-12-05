La actriz Dakota Johnson fue el centro de atención al desfilar por la alfombra roja del quinto Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Arabia Saudita.

Atrajo todas las miradas ataviada con un espectacular y elegante vestido negro. La prenda tenía un escote profundo en V, una abertura a la altura de las caderas y un moño que añadió el toque ultra femenino al atuendo.

La estrella combinó su vestido con zapatillas negras de charol, pero lo que verdaderamente elevó su outfit fue un maravilloso collar de diamantes y piedras preciosas; mismo que hizo juego con aretes largos.

Dakota Johnson. Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Sus estilistas dejaron suelta su cabellera con su característico flequillo como protagonista. Llevó un maquillaje compuesto por base, polvo compacto, rubor abundante en los pómulos, labios satinados y delineado smoky alrededor de los ojos.

Dakota Johnson. Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Otras estrellas presentes fueron Ana De Armas y Rita Ora. Invitados de todo el mundo acudieron a la Plaza Cultural en el histórico distrito Al-Balad de Yeddah para celebrar y conmemorar el tema del festival de 2025: Por amor al cine.

Los medios remarcaron que la edición de este año vuelve a poner el cine mundial en el punto de mira, con un enfoque audaz en los cineastas árabes y el talento regional.

Dakota Johnson es una actriz estadounidense nacida en Texas en 1989. Es hija de los actores Melanie Griffith y Don Johnson, y nieta de la legendaria Tippi Hedren, lo que la convierte en parte de una reconocida dinastía de Hollywood.

Saltó a la fama mundial por su papel como Anastasia Steele en la saga Cincuenta Sombras, y desde entonces ha participado en películas como Suspiria, The Lost Daughter y Madame Web, consolidando su carrera con papeles diversos y una presencia elegante y audaz en la industria del cine.

La actriz pasa por un buen momento profesional. Sin embargo, este año se separó del líder de Coldplay, Chris Martin. La pareja tenía una relación de ocho años. Una fuente cercana reveló al tabloide Daily Mail que “su relación terminó hace mucho tiempo”.

Dakota Johnson también declaró en el podcast de Good Hang que no tiene que prepararse mentalmente para las escenas de sexo. “Siempre estoy preparada para el sexo. Mi madre me crió para estar muy, muy orgullosa de mi cuerpo y amarlo”, dijo.

“Siempre me he sentido muy agradecida por eso, especialmente en mi trabajo, porque puedo usarlo y lo siento real”.