La historia entre Cazzu y Nodal sufre un revés. Luego de que la argentina afirmara que el cantante no le diera el suficiente apoyo económico para mantener a Inti, el cantante la demandó afirmando que le ha dado 12 millones de pesos mexicanos en efectivo.

En la emisión de este jueves de Ventaneando, la conductora Paty Chapoy reveló que el sonorense presentó una demanda civil en un juzgado de lo familiar en el estado de Jalisco contra Cazzu para desmentir los señalamientos sobre que no permite viajar a la menor a otro país y la falta de aporte económico para la menor.

"En la demanda, Nodal hace hincapié en la necesidad de convivir con su hija y participar en las decisiones que impacten su desarrollo y bienestar" .

¿Qué dice la demanda que presentó Nodal contra Cazzu?

Sobre los 12 millones de pesos, en la demanda contra Cazzu, Nodal afirmó que fueron entregados en efectivo en un lapso de 13 meses, además, que parte de esa cantidad se los hizo llegar a través de otras personas a petición de la artista.

"Es importante destacar que del 6 de mayo al 4 de noviembre de 2024 t oda cantidad fue entregada a la madre para mi hija se hicieron por instrucción expresa de ella fue por conducto de terceros , los cuales designaba tal y como consta en los documentales que se adjunta", se muestra en el documento publicado en el programa de televisión.

Además, mostraron que contrario a lo que declaró Cazzu a la prensa mexicana, Nodal aseguró que es ella la que se ha negado de que Inti tenga un pasaporte mexicano.

" Las últimas ocasiones que he pedido a la señora Julieta Emilia Cazzuchelli que autorice la expedición del pasaporte mexicano de nuestra hija, así como su ayuda para que ponga a disposición el visado de la menor para poder viajar y entrar a los Estados Unidos de América ".

Sumado a ello, Nodal dijo podría estar siendo "coercionado", ya que presuntamente Cazzu ha pedido a cambio de dar su autorización " que incremente los depósitos y transferencias que le hago, ya que de lo contrario no otorgará ningún consentimiento ".

¿Cómo reaccionó Cazzu sobre las acusaciones de Nodal?

Al respecto, hasta el momento la cantante argentina no se ha pronunciado, en sus redes sociales sigue subiendo contenido sobre su gira Latinaje.

Hace varias semanas, este tour la trajo a México donde sostuvo una "guerra de declaraciones" con Nodal, dado que en ese momento el equipo legal del cantante lanzó un comunicado intentando desmentir los señalamientos que ella había hecho, por lo que en medio de uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional lanzó un mensaje para las madres solteras que luchan y sólo reciben ataques.

Fans de Cazzu encienden las redes tras demanda de Nodal

Tras las revelaciones hechas en Ventaneando, los fans de la Jefa del trap no se guardaron nada y se fueron contra Paty Chapoy al asegurar que la conductora cargó la noticia hacia Nodal, asegurando que con ello muestra una clara antipatía por la argentina.

" Pero la Chapoy queda bien, se ve que les rinde a esta familia que horror " , escribió @aplaplapla

"Sra Chapoy que persona más venenosa es usted una muy mala persona entre más vieja y fea más intrigosa que se puede esperar de un empleado que critica a quien le da de comer tiene a sus fieles empleados sin dignidad lo que usted les ordena", dijo Lulú Rodriguez.