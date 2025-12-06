La celebridad Khloé Kardashian dejó boquiabiertos a sus seguidores de Instagram al lanzar las imágenes promocionales de su nueva fragancia para el cabello, XO.

A través de un video, la estrella de redes sociales se mostró ataviada con un bodysuit nude que dejó a la vista su figura curvilínea de “reloj de arena”.

Khloé Kardashian, de 41 años, mostró un rostro radiante con un maquillaje impecable compuesto por base, polvo compacto, abundante rubor, sombras marrones y un delineado de impacto que profundizó su mirada.

Sus estilistas dejaron suelta su cabellera castaña y llevó una manicura impecable al estilo francés.

“Estoy muy emocionada de que experimenten la fragancia XO de una manera completamente nueva con mi bruma para el cabello”, escribió y sumó más de 1,500 comentarios que alabaron su belleza. “Sexy”, “Sólo te ves mejor y mejor” fueron algunos de ellos.

“El amor está en el cabello. Consiéntete con la Bruma Capilar XO KHLOÉ: ¡El toque final perfecto para tu rutina de fragancias! Esta lujosa bruma perfuma delicadamente el cabello con las adictivas notas de pétalos de rosa cristalizados, sensuales almizcles y suaves maderas”, dice el comunicado de prensa sobre la fragancia.

En noviembre, Kardashian anunció su nuevo perfume, titulado Almost Always, que saldrá justo a tiempo para Navidad. El aroma incluye lavanda, magnolia, pétalos de rosa, rosa mosqueta, naranja y almizcle.

Ella ama la lavanda, pues dice que la transporta a su infancia. “Recuerdo que la esencia de lavanda estaba muy presente y me encanta esa sensación reconfortante y segura que sentí. Es curioso cómo los aromas aislados pueden transportarte a diferentes momentos del tiempo”.

Incluso ahora, rocía esencia de lavanda en la cama de sus hijos y los relaja. “Los hace dormir muy fácilmente”, asegura.

Khloé Kardashian dijo a la revista People que con sus nuevas fragancias también busca decirle adiós al pasado: “Tenía la intención de dejar atrás todo lo que no me servía al llegar a los 40. Había tantas cosas que me agobiaban que no tenían por qué. Cargaba con la vergüenza, con los errores o con todo eso, y pensaba: ‘Bueno, ¿por qué?’”.

“No tienes que acertar siempre. No te define la única vez que no pudiste, te moldean las muchas veces que sí lo hiciste. Casi siempre es suficiente. Y tú también”, añadió la celebridad.