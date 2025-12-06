TE RECOMENDAMOS
Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”
La celebridad Khloé Kardashian dejó boquiabiertos a sus seguidores de Instagram al lanzar las imágenes promocionales de su nueva fragancia para el cabello, XO.
A través de un video, la estrella de redes sociales se mostró ataviada con un bodysuit nude que dejó a la vista su figura curvilínea de “reloj de arena”.
Khloé Kardashian, de 41 años, mostró un rostro radiante con un maquillaje impecable compuesto por base, polvo compacto, abundante rubor, sombras marrones y un delineado de impacto que profundizó su mirada.
Sus estilistas dejaron suelta su cabellera castaña y llevó una manicura impecable al estilo francés.
“Estoy muy emocionada de que experimenten la fragancia XO de una manera completamente nueva con mi bruma para el cabello”, escribió y sumó más de 1,500 comentarios que alabaron su belleza. “Sexy”, “Sólo te ves mejor y mejor” fueron algunos de ellos.
“El amor está en el cabello. Consiéntete con la Bruma Capilar XO KHLOÉ: ¡El toque final perfecto para tu rutina de fragancias! Esta lujosa bruma perfuma delicadamente el cabello con las adictivas notas de pétalos de rosa cristalizados, sensuales almizcles y suaves maderas”, dice el comunicado de prensa sobre la fragancia.
En noviembre, Kardashian anunció su nuevo perfume, titulado Almost Always, que saldrá justo a tiempo para Navidad. El aroma incluye lavanda, magnolia, pétalos de rosa, rosa mosqueta, naranja y almizcle.
Ella ama la lavanda, pues dice que la transporta a su infancia. “Recuerdo que la esencia de lavanda estaba muy presente y me encanta esa sensación reconfortante y segura que sentí. Es curioso cómo los aromas aislados pueden transportarte a diferentes momentos del tiempo”.
Incluso ahora, rocía esencia de lavanda en la cama de sus hijos y los relaja. “Los hace dormir muy fácilmente”, asegura.
Khloé Kardashian dijo a la revista People que con sus nuevas fragancias también busca decirle adiós al pasado: “Tenía la intención de dejar atrás todo lo que no me servía al llegar a los 40. Había tantas cosas que me agobiaban que no tenían por qué. Cargaba con la vergüenza, con los errores o con todo eso, y pensaba: ‘Bueno, ¿por qué?’”.
“No tienes que acertar siempre. No te define la única vez que no pudiste, te moldean las muchas veces que sí lo hiciste. Casi siempre es suficiente. Y tú también”, añadió la celebridad.
Forma parte de nuestro canal en WhatsApp.¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.
[Publicidad]