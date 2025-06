Khloé Kardashian consintió a sus fanáticos de redes sociales luego de compartir un video de sí misma en el que hizo alarde de su silueta de infarto ataviada con un look deportivo en color azul grisáceo.

La empresaria y estrella de televisión posó frente a la cámara vestida con un catsuit sin mangas y cuello alto, a juego con calcetas blancas largas y tenis deportivos. Le sumó un bolso blanco con cerezas estampadas.

Al conjunto también le sumó joyería de diamantes, incluida una cadena con dije de cruz.

Presumió su rostro definido con sombras marrones, blush bronceado, cejas delineadas, pestañas con rímel negro y labial color nude. Su cabello se lució peinado en mechones ondulados sobre sus hombros.

Khloé, de 40 años, recientemente dio de qué hablar precisamente por su físico, y es que, durante un episodio de su podcast Khloé In WonderLand, la empresaria se sinceró con respecto a las críticas que le han llovido a raíz de su pérdida de peso extrema y las comparaciones de las que ha sido objeto con su yo del pasado.

“Cuanto más corpulenta estaba, más segura estaba. Creo que porque, ¿qué van a decir de mí? Sé todo lo que van a decir. Había días en que me sentía mal y todo eso”, dijo la hermana de Kim Kardashian.

“Cuando empecé mi camino hacia el fitness y, bueno, a ponerme en forma, sentí una necesidad enorme de seguir así, aunque no fuera por mí. Pensaba: ‘Bueno, no puedo volver a engordar, porque todo el mundo espera que pase’”.

La fundadora de Good American señaló que odiaba que la gente en internet hablara de su aspecto físico y que estuvieran a la espera de que fallara en sus intentos de ser delgada y subiera de peso.

“Aprendí que, pase lo que pase, nunca voy a hacer feliz a la gente porque una vez fui más grande, más delgada y tenía la misma cantidad de gente, pero de diferentes extremos”, dijo.

“Cuando perdí peso, era una traidora a la comunidad; ya no soy yo misma; ya no soy graciosa. Ya no soy todo lo que soy en el fondo. Simplemente me veo estéticamente un poco diferente, o muy diferente, como quieras decir”, agregó.