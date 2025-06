Cazzu rompió el silencio sobre la producción de su último disco en el que se atrevió a experimentar y salir del trap para explorar los terrenos de los corridos tumbados, un subgénero del regional mexicano.

La expareja de Christian Nodal confesó en una reciente entrevista cuál fue el reto más grande que atravesó durante la grabación de Latinaje, en el que internautas apuntan que Pepe Aguilar, papá de Ángela Aguilar, tuvo que ver.

La cantante argentina compartió cómo fue que los planes que tenía para "Dolce", canción que se desprende de Latinaje y que al parecer le dedicó a Nodal, cambiaron debido a que una agrupación no aceptó colaborar con ella.

Durante su visita a México para promocionar su nuevo material discográfico y gira, la 'Nena trampa' tuvo una entrevista con el periodista Diego Madrigal, quien cuestionó a la argentina sobre "Dolce", que marcó su incursión en los corridos tumbados.

"¿Cuáles fueron los retos más grandes de hacer un corrido? Porque siento que todos los extranjeros siempre se montan con alguien más y tú decidiste ir sola" , cuestionó Madrigal.

"Lo intenté igual (la colaboración) no lo logré" , respondió la intérprete de 'Con otra'.

Con ello, el periodista del canal de TikTok 'Quinientos55' preguntó si se podía saber qué artista o agrupación fue quien rechazó trabajar con ella.

"No, mejor no, cómo para qué ponemos a los chicos. Fue difícil llegar a ellos (...) estuvo bien que no haya sucedido. Estuvo muy bien porque finalmente igual estuvimos muy bien en radios aquí en México y la gente lo escuchó y le gustó" , aseveró la cantante de 31 años.

Además, la argentina detalló que al hacer "Dolce", tuvo "mucho miedo de que (los mexicanos dijeran) qué le pasa a esta que viene como de otro lado y hace un corrido. Yo lo hice con mucho respeto".

"Tuve que hacerme de oídos sordos a mis propios miedos y entonces eso también hizo que yo me esforzara mucho por porque quedara bien", concluyó.

Ante la duda que la cantante sembró, internautas aseguraron que fue el grupo Fuerza Regida quien rechazó la colaboración, aunque otros apuntan a que se trata de Grupo Frontera.

Por otro lado, Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar, expresó su interés en colaborar con 'La Jefa del Trap'; sin embargo, el artista se encuentra atravesando un pleito legal por un contrato que tiene con el líder de la Dinastía Aguilar, el cual le impide publicar sus canciones.