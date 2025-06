Kourtney Kardashian volvió a marcar pauta en el mundo de la moda con una publicación que rápidamente se volvió viral. En la imagen compartida en su cuenta de Instagram, la empresaria y estrella de reality shows aparece luciendo un vestido lencero de transparencias.

El diseño, de inspiración boudoir, deja ver sutilmente su silueta, jugando con capas de encaje negro.

La fotografía enmarca a Kourtney de pie, con una expresión serena y segura. Su cabello suelto y ligeramente ondulado cae sobre sus hombros, mientras que el maquillaje natural acentúa sus rasgos sin robar protagonismo al vestido. El look se completa con unos tacones negros, bolso y lentes de sol.

Este atuendo no solo refleja el estilo personal de Kourtney, sino que también anticipa una tendencia que promete dominar la temporada: la lencería como prenda exterior. Con esta elección, la mayor de las Kardashian demuestra que la moda puede ser reinterpretada con sofisticación y empoderamiento.

Días antes, Kourtney Kardashian felicitó a su esposo Travis Barker por el Día del Padre. “Feliz Día del Padre al hombre que ama con todo su corazón: por nuestro bebé, por mis tres, por sus tres… por nuestros siete. Esta vida salvaje, hermosa y fusionada no sería lo mismo sin ti”, escribió.

Kourtney Kardashian es madre de tres hijos: Mason (15 años), Penelope (12) y Reign (10), fruto de su relación anterior con Scott Disick.

Por su parte, Travis Barker es padrastro de Atiana De La Hoya, de 26 años, y padre de Landon (21) y Alabama (19), a quienes tuvo con su ex esposa Shanna Moakler, de 50 años.

La pareja, que contrajo matrimonio en Italia en mayo de 2022, fue vecina y mantuvo una amistad durante una década antes de iniciar su relación amorosa.

Incluso después de casarse, ambos continuaron viviendo en casas separadas, ubicadas a pocos minutos de distancia, hasta el nacimiento de su hijo Rocky a finales de 2023.

Aunque la convivencia con Travis parece estable, una fuente cercana reveló recientemente al tabloide Daily Mail que Kourtney y Scott han tenido desacuerdos respecto a la crianza compartida de sus hijos.

“Los rumores sobre un conflicto parental entre los ex se intensificaron la semana pasada, luego de que Kourtney generara controversia al hablar sobre su estilo de crianza durante una conversación con su hermana Khloe Kardashian en el pódcast Khloe in Wonder Land”.

“Durante la entrevista, Kourtney expresó que no se siente obligada a seguir los modelos familiares tradicionales y mencionó que sus hijos han manifestado su deseo de recibir educación en casa”, señala el medio.