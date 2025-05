A sus 46 años, Kourtney Kardashian ha vuelto a desafiar los estándares de belleza convencionales con una serie de fotos en bikini que han encendido las redes sociales. Con una mezcla de seguridad, autenticidad y estilo, la empresaria y estrella de reality mostró su figura en un conjunto blanco de dos piezas, dejando claro que la edad no es un límite.

Lejos de las ediciones digitales, Kourtney apostó por una imagen natural que ha sido celebrada por miles de seguidores con comentarios como: “Ese es un cuerpo real”, “Amo el hecho de que Kourtney sea real” y “La Kardashian con el aspecto más saludable que he visto jamás”.

En un mundo donde la presión estética sigue marcando la narrativa, su publicación se ha convertido en un poderoso recordatorio de que la belleza también se encuentra en la autenticidad y seguridad.

La fundadora de la marca Lemme no solo compartió su look playero, sino también un vistazo a su vida familiar junto a Travis Barker, demostrando que el equilibrio entre maternidad, negocios y bienestar personal es posible. Su mensaje es claro: sentirse bien en tu piel es el mejor accesorio.

Kourtney Kardashian es madre de tres hijos: Mason (15 años), Penelope (12) y Reign (10), fruto de su relación anterior con Scott Disick.

Por su parte, Travis Barker es padrastro de Atiana De La Hoya, de 26 años, y padre de Landon (21) y Alabama (19), a quienes tuvo con su ex esposa Shanna Moakler, de 50 años.

La pareja, que contrajo matrimonio en Italia en mayo de 2022, fue vecina y mantuvo una amistad durante una década antes de iniciar su relación amorosa.

Incluso después de casarse, ambos continuaron viviendo en casas separadas, ubicadas a pocos minutos de distancia, hasta el nacimiento de su hijo Rocky a finales de 2023.

Aunque la convivencia con Travis parece estable, una fuente cercana reveló recientemente al tabloide Daily Mail que Kourtney y Scott han tenido desacuerdos respecto a la crianza compartida de sus hijos.

“Los rumores sobre un conflicto parental entre los ex se intensificaron la semana pasada, luego de que Kourtney generara controversia al hablar sobre su estilo de crianza durante una conversación con su hermana Khloe Kardashian en el pódcast Khloe in Wonder Land”.

“Durante la entrevista, Kourtney expresó que no se siente obligada a seguir los modelos familiares tradicionales y mencionó que sus hijos han manifestado su deseo de recibir educación en casa”, señala el medio.